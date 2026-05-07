Aixecar-se cada dia a la mateixa hora millora la qualitat del son, segons un estudi

La qualitat del son està estretament vinculada als costums del dia a dia. Especialistes en descans alerten que rutines irregulars, sopars abundants a última hora o l’ús intensiu de pantalles abans d’anar al llit poden interferir en la capacitat del cos per desconnectar. En canvi, establir horaris més o menys fixos, crear un ambient adequat a l’habitació i reduir estímuls abans de dormir contribueix a un descans més profund i reparador.
En aquest sentit, hi ha un detall menor que guanya pes per assegurar un bon descans a la nit: la regularitat. Anar a dormir i despertar-se a hores similars cada dia ajuda l’organisme a sincronitzar-se i millora tant la qualitat del descans com el rendiment físic i mental durant la jornada. Així ho expliquen diversos estudis, però un en concret ha cridat l'atenció dels especialistes, ja que li dona major importància a l'hora d'aixecar-se que a la de ficar-se al llit.
Importa més l'hora a què t'aixeques o l'hora en què et fiques al llit?
L’hora de llevar-se actua com una referència clau per al sistema circadià, el rellotge intern que regula funcions com la producció hormonal, la temperatura corporal o el nivell d’alerta. Segons l'estudi "The importance of sleep regularity: a consensus statement of the National Sleep Foundation sleep timing and variability panel", publicat a Sleep Health, la regularitat del son hauria de considerar-se una dimensió essencial de la salut, al mateix nivell que la durada o la qualitat del descans.
De fet, aquest estudi aporta una visió interessant sobre la regularitat que posa el focus en la rutina del matí. Els experts donen més importància a l’hora d'aixecar-se que no pas a la d’anar a dormir, ja que marca el ritme de la resta del dia.
Quan una persona manté una hora fixa per despertar-se i s’exposa a la llum del matí de manera regular, el cervell interpreta aquest patró com una rutina estable. En canvi, si durant la setmana es lleva d’hora i el cap de setmana allarga molt més el descans, aquest rellotge es desajusta, provocant la sensació coneguda com a “jet lag de dilluns”.
Per això, si s’acumulen hores de son pendents durant la setmana, la millor opció no és allargar molt el descans el matí de diumenge, sinó avançar l’hora d’anar al llit la nit anterior, tot i que de vegades aquesta idea no s'ajusta al nostre ritme de vida o a les necessitats personals. Per aquest motiu cal regular correctament el son durant la setmana i prioritzar bons hàbits diaris.
Font