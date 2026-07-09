Fer aquesta activitat durant sis minuts abans d'anar a dormir redueix l'estrès en un 68%, segons un nou estudi

Sortir a caminar, escoltar música o prendre una infusió. Aquests són alguns dels recursos que sovint fem servir per relaxar-nos i desconnectar. Segons un nou estudi, però, n'hi ha un d'encara més eficaç: és capaç de reduir l'estrès fins a un 68% en només sis minuts. A més, probablement ja forma part del teu dia a dia i no costa gens posar-lo en pràctica: llegir.
Aquesta és la conclusió principal d'un estudi elaborat per investigadors de la Universitat de Sussex, que va analitzar l'efecte de diverses activitats sobre els nivells d'estrès. Els resultats van mostrar que la lectura era la tècnica més efectiva per relaxar-se en comparació amb altres opcions, com ara escoltar música o prendre un te. Aquestes altres activitats també reduïen l'estrès, però ho feien en altres proporcions. En concret, escoltar música aconsegueix reduir els nivells d'estrès fins a un 61%, per davant de prendre un te o un cafè (54%) o sortir a caminar (42%).
Per què llegir és més efectiu
Per què l'hàbit de llegir és més efectiu que la resta? Els investigadors expliquen que la lectura obliga el cervell a concentrar-se en una història i a deixar en un segon pla els pensaments repetitius relacionats amb les preocupacions. D'altra banda, aquesta immersió també contribueix a reduir la tensió muscular provocada per l'estrès així com la freqüència cardíaca.
A més, llegir activa la imaginació i les àrees del cervell vinculades al raonament i al control emocional. Aquest procés ajuda a frenar la resposta d'alerta que genera l'ansietat i facilita recuperar una sensació de calma.
"No importa quin llibre llegiu"
Segons el neuropsicòleg David Lewis, responsable de l'estudi, el més important no és quin llibre es llegeixi, sinó llegir en si. "Si us deixeu absorbir completament per una història captivadora, podreu escapar durant una estona de les preocupacions i les tensions de la vida quotidiana i endinsar-vos en l'univers imaginatiu de l'autor", assenyala Lewis. En concret, llegir almenys sis minuts abans d'anar a dormir pot reduir l'estrès fins a un 68%.
"Els efectes no són immediats"
Els especialistes recorden, però, que els efectes no sempre són immediats. Encara que el cervell comenci a relaxar-se ràpidament, el cos necessita un temps per eliminar les hormones de l'estrès que encara queden a l'organisme. Per això, si la sensació de calma no arriba de seguida, és recomanable continuar llegint uns minuts més. Serà a mesura que el cos es relaxi que augmentarà la sensació de calma i control. I, com més interessant sigui la lectura, més fàcil serà desconnectar de les preocupacions quotidianes.