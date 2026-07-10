Les pastilles que està «prohibit» prendre amb el cafè, segons un endocrinòleg

Beure cafè al mateix temps que es prenen alguns medicaments pot semblar per a molts un gest normal, però la realitat és que aquesta simple barreja pot reduir-ne l'eficàcia o augmentar el risc d'efectes secundaris. La cafeïna pot interferir en l'absorció de determinats fàrmacs i pot potenciar els efectes estimulants d'alguns medicaments.
Per aquest motiu, els experts com l'endocrinòleg Victor Bravo recomanen no barrejar aquesta beguda amb determinades pastilles. "No és que estigui prohibit, però redueix molt la seva absorció", explica Bravo sobre l'eficàcia d'alguns medicaments quan se'ls barreja amb cafè.
La pastilla del tiroides
"No hauries de barrejar mai aquesta pastilla amb cafè", alerta el doctor. Algunes d'aquestes pastilles, com Eutirox o Levotiroxina, són les que més es recepten per a les persones amb hipotiroïdisme. Ara bé, perquè facin efecte s'han de prendre "al matí, en dejú i amb un got d'aigua", com explica Bravo. A més, recomana esperar entre "una hora i mitja hora" abans de beure cafè o qualsevol altre líquid, perquè "no s'absorbirà gens bé".
El ferro no es pot barrejar amb cafè
Si eres una de les persones que ha de prendre ferro perquè té anèmia ferropènica, com explica el doctor, "hauries d'esperar a prendre el cafè al matí després d'ingerir el suplement de ferro". D'aquesta manera pots assegurar que farà efecte i s'absorbirà bé en la sang sense cap interrupció del cafè. Aquesta beguda conté polifenols, unes substàncies que s'uneixen al ferro a l'intestí i dificulten que l'organisme el pugui absorbir. Com a conseqüència, una part del ferro ingerit s'elimina sense haver estat aprofitat.
Les pastilles de la diabetis
L'últim medicament que no hauries de barrejar amb cafè segons el doctor Bravo és el de la diabetis. "Si prens metformina ves amb compte!", alerta. Amb aquest fàrmac en concret "no està prohibit barrejar amb el cafè", com explica Bravo, però és millor evitar-ho si tens acidesa en l'estómac, si et genera malestar digestiu o diarrea, ja que podria empitjorar aquests efectes secundaris.