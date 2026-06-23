Canvi a la Seguretat Social: més jubilats podran treballar a partir del 28 d'agost

Els jubilats podran tornar a treballar com a autònoms a partir del 28 d'agost. Així ho ha avalat el Consell de Ministres, que ha donat llum verda a la reforma de la normativa sobre la jubilació flexible, la qual busca incentivar el retorn al mercat laboral de la població més gran de 65 anys. El text s'ha avalat en format de decret llei, motiu pel qual no requereix rebre el vistiplau de les formacions del Congrés dels Diputats. Aquesta era una de les qüestions que encara tenia pendent el govern de Pedro Sánchez en l'àmbit de les pensions.
Aquesta modalitat de jubilació només estava disponible per als assalariats. Ara, després de la reforma del sistema aprovada per l'executiu espanyol, el pensionista podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l’activitat per compte propi. A més, el reial decret amplia la jornada laboral compatible amb la pensió i permet treballar entre un 33% i un 80% de la jornada, mentre que abans de la reforma el percentatge oscil·lava entre el 25% i el 75%.
En aquesta línia, un dels canvis més significatius de la reforma és que, a partir d'ara, també es poden acollir a aquesta nova jubilació flexible els autònoms. Aquesta norma, aprovada ja, entrarà en vigor en les pròximes setmanes perquè els jubilats puguin tornar a treballar, si ho desitgen, a partir del 28 d'agost. Fins ara, els pensionistes havien de respectar un període d'espera abans de poder reincorporar-se al mercat laboral a temps parcial. Amb la nova norma, qualsevol jubilat podrà accedir a aquesta modalitat en el moment que ho desitgi, una vegada reconeguda la pensió, sense necessitat de complir cap termini mínim.
Quant augmentarà la pensió dels jubilats que tornin a treballar?
Aquest reial decret, que entrarà en vigor els últims dies d'agost, també contempla que durant el període de jubilació flexible, el treballador continuarà tenint la condició de pensionista a efectes d’assistència sanitària i protecció social. No serà necessari esperar un “període mínim” des de la jubilació per sol·licitar la jubilació flexible i s’hi podrà accedir “en qualsevol moment”, un cop reconeguda la pensió.
Els que tornin a treballar sis mesos després de jubilar-se "podran millorar la quantia de la seva pensió amb incentius addicionals", defensen des de l'executiu espanyol. Aquestes mesures continuen "la senda de reformes iniciades el 2021 per a fer més flexible el pas de l’ocupació a la jubilació". Concretament, les jornades a temps parcial que es trobin entre el 55% i el 80% incrementaran l’import de la pensió en un 25%, mentre que les que siguin iguals o superiors al 33%, però inferiors al 55%, l'apujaran un 15%.
Pels pensionistes que hagin accedit de manera involuntària a una jubilació anticipada, per exemple, perquè la seva empresa va fer un ERO, quan tornin a la jubilació plena des de la flexible, veuran millorada la pensió inicial en recalcular-se la seva base reguladora i el percentatge aplicable, segons el període de cotització acreditat, ha aclarit el Ministeri. Amb tot, la nova regulació s’aplicarà a tots els règims de la Seguretat Social, a excepció dels funcionaris civils de l’estat, les forces armades i el personal de servei de l’administració de justícia.