Les teràpies CAR, un avenç científic en la lluita contra l'Alzheimer i el Parkinson

La idea és senzilla i poderosa: reprogramar cèl·lules del sistema immunitari perquè localitzin les proteïnes tòxiques que s’acumulen al cervell en aquestes malalties i ajudin a eliminar-les. Es tracta encara d’una línia de recerca en fases molt inicials, però que podria suposar un avenç en la recerca i lluita contra les malalties neurodegeneratives.
Alzheimer i Parkinson comparteixen un problema de fons: determinades proteïnes es pleguen malament, s’agrupen i finalment danyen les neurones. En l’alzheimer, les més conegudes són la beta-amiloide i tau; en el parkinson, alfa-sinucleïna. Però el dany no depèn només d’aquests agregats tòxics. També hi intervé una resposta immune desregulada que, en lloc de protegir, pot mantenir una inflamació crònica i agreujar la malaltia. Per això, cada vegada es parla més de tractaments “modificadors de la malaltia”, és a dir, teràpies capaces d’actuar sobre el mecanisme central i no només sobre els símptomes.
De fet, ja tenim una prova que aquesta via pot funcionar. Els anticossos monoclonals lecanemab i donanemab, dirigits contra el beta-amiloide, han demostrat que és possible alentir al voltant d’un 25-30 % el deteriorament cognitiu en fases inicials de l’alzheimer. Però aquesta estratègia també té límits clars: només una petita fracció dels anticossos travessa la barrera hematoencefàlica, el filtre natural que protegeix el cervell; cal administrar-los repetidament a dosis altes, i poden aparèixer efectes adversos com edema o microhemorràgies cerebrals.
Aquí és on entrarien en joc les immunoteràpies CAR. En essència, consisteixen a modificar cèl·lules immunitàries perquè incorporin un receptor artificial capaç de reconèixer una diana concreta. És com donar-los unes ulleres noves i un GPS més precís. Quan detecten la proteïna problemàtica, s’activen i responen. A diferència d’un anticòs administrat des de fora, aquestes cèl·lules vives podrien mantenir-se més temps i actuar localment allà on calgui.
No totes les cèl·lules CAR han de matar
Ara bé, el cervell no és un tumor. I això obliga a canviar la lògica. En càncer, les CAR-T clàssiques estan pensades per matar. Aquesta agressivitat és útil contra cèl·lules tumorals, però en una malaltia neurodegenerativa pot ser contraproduent: les neurones es regeneren molt poc i el cervell tolera malament la inflamació. A més, les CAR-T convencionals poden associar-se a toxicitats sistèmiques i neurològiques importants. Per això, en neurologia, les opcions més prometedores no semblen ser les “cèl·lules assassines” habituals, sinó altres tipus de cèl·lules immunitàries més adequades per a aquest entorn delicat.
Una possibilitat són els limfòcits T reguladors, o CAR-Tregs. En lloc d’atacar, aquestes cèl·lules actuen com un fre: ajuden a calmar una resposta inflamatòria excessiva i a restaurar l’equilibri immune.
Una altra opció són la micròglia i els macròfags modificats amb receptors CAR. La micròglia és el sistema de vigilància i neteja propi del cervell, i els macròfags són especialistes a engolir residus. Convertits en cèl·lules CAR, tots dos tipus podrien reconèixer agregats tòxics i afavorir-ne la degradació. En models preclínics, les micròglies CAR dirigides contra amiloide han arribat a augmentar fins a sis vegades la captació de beta-amiloide, i les CAR-Tregs han reduït la sobreactivació de la micròglia i millorat la neteja de plaques en models animals d'alzheimer.
El repte: atacar allò que fa mal sense tocar el que és necessari
Però dissenyar aquestes teràpies no és tan simple com trobar una proteïna i ordenar “ataqueu”. En l’alzheimer, per exemple, no totes les formes de beta-amiloide són iguals. Algunes són relativament inerts; altres, com els oligòmers solubles, semblen especialment tòxiques. En el Parkinson, el repte és encara més gran, perquè les formes patològiques de l’alfa-sinucleïna conviuen amb versions de la mateixa proteïna que són funcionals i necessàries. La clau és afinar molt la punteria: atacar només allò que fa mal sense tocar allò que és necessari.
Per aconseguir-ho, la biologia sintètica està aportant una altra capa d’innovació. Els nous receptors CAR poden incorporar “portes lògiques”, semblants a les dels circuits informàtics. Algunes cèl·lules només s’activen si detecten dos senyals alhora; d’altres s’apaguen quan troben un marcador de teixit sa. També s’estan desenvolupant interruptors reversibles i mecanismes de seguretat que permetrien frenar o eliminar les cèl·lules modificades si generessin efectes no desitjats. En un òrgan tan sensible com el cervell, aquest control fi és una necessitat.
Promesa real, però encara primerenca
Tot i l’interès que desperta aquesta aproximació, convé mantenir els peus a terra. Encara ens trobem en una fase molt inicial. La major part de l’evidència prové d’estudis en cèl·lules o en animals, i continuen obertes preguntes essencials: quina és la millor diana?, en quin moment de la malaltia cal intervenir?, quant de temps poden persistir aquestes cèl·lules sense desestabilitzar-se?, i com evitar que una resposta pensada per protegir acabi fent més mal que bé?
Malgrat tot, la idea de fons és poderosa. Durant anys, les teràpies CAR també semblaven una aposta incerta en oncologia, i avui formen part de la pràctica clínica. En neurodegeneració, probablement no seran una solució màgica ni immediata, però poden obrir una nova manera de tractar aquestes malalties: no només intentant retirar proteïnes tòxiques, sinó també reequilibrant un sistema immune cerebral que ha deixat de jugar a favor. El que fa poc hauria semblat ciència-ficció comença, a poc a poc, a prendre forma de futur terapèutic real.
Aquest article va ser publicat originalment a The Conversation.