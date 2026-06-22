Els trets que caracteritzen les persones amb altes capacitats, segons experts

Cada persona és un món. Mentre que algunes persones prefereixen relacionar-se constantment i conversar a totes hores, d'altres els agrada més la solitud. Això, en alguns casos, pot amagar una capacitat intel·lectual superior a la mitjana, segons apunten alguns psicòlegs. Investigadors com Norman Li, de la Singapore Management University, i Satoshi Kanazawa, de la London School of Economics, han identificat tota una sèrie d’hàbits que solen ser comuns en persones amb un nivell d’intel·ligència superior.
El primer, i el més diferencial, és la predisposició per la solitud. Segons indiquen els experts, les persones amb unes capacitats intel·lectuals més elevades gaudeixen més estar sols, sigui a casa o al carrer, per fer introspecció i allunyar-se del soroll de la quotidianitat. A més, aquestes persones, segons apunten, tendeixen a ser més desordenades que la mitjana, ja que un ambient més caòtic els esperona a crear o nodrir-se constantment de noves idees.
Un altre hàbit distintiu, segons argumenten els dos investigadors, és l'autocrítica. Les persones que tenen una capacitat intel·lectual més elevada que la mitjana tendeix a conèixer les seves virtuts, però també els aspectes en què més falla, sent conscients de les seves limitacions. Dins aquest marc de consciència, també gaudeixen molt dels desafiaments que se'ls planteja, trobant vies per aprendre coses noves i autoexigir-se la seva millor versió.
El pensament que tothom ha d'evitar
Sovint s'entén el benestar emocional com a sinònim de la tranquil·litat, o directament de l'absència de problemes. Tot i això, cal ser conscient que la incertesa i l'exposició a possibles emocions desagradables és contínua. Per això, Vila assenyala que molts cops esperant el moment oportú, la vida passa, s'ajorna el benestar de manera indefinida o fins i tot donant lloc que mai arribi.
En aquest punt és quan agafa força el concepte "llibertat". "Hi ha una idea molt estesa de la llibertat que a la consulta cau superràpid. I és que creiem que ser lliures és fer el que ens vingui de gust i moltes vegades és just el contrari", diu. Molts cops s'associa la paraula llibertat a fer el que un vol, a l'autonomia. I tot i que hi ha una part de veritat, la psicòloga adverteix que pot ser enganyós.