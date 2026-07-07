Aquest és el poble més alt de Catalunya: està a 1.687 metres d'altitud

Catalunya té 947 municipis, però prop del 95% de la població es concentra a uns 300 municipis de més de 2.000 habitants. El territori disposa de mar i muntanya amb altituds desiguals depèn de la zona del país. Segurament alguna vegada t'has preguntat quin és el poble més alt de Catalunya. Pot semblar una qüestió fàcil d'endevinar, però té un debat ocult que has de conèixer si vols encertar la resposta.
Rubió és el poble més alt del país, ubicat a la comarca del Pallars Sobirà. Exactament està situat a 1.687 metres d'altitud. En aquest sentit, no hi ha cap municipi més alt. Ara bé, aquesta denominació és certa només si tenim en compte qualsevol nucli de població, ja que Rubió depèn administrativament al terme de Soriguera, situat a 1.258 metres. Però, per què no pot ser considerar el més alt del país?
L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) no té en compte pobles dispersos com Rubió, sinó que pren com a referència els caps de municipi, és a dir, el nucli principal on sol haver-hi l'Ajuntament i no és el cas d'aquest. Una curiositat d'aquesta localitat és que justament per la seva altitud, és un dels pobles amb més insolació del Pirineu amb més de 8 hores i 30 minuts diaris de sol. No obstant això, de les set famílies que hi tenen casa, moltes no hi passen tot l'any.
En aquest sentit, si seguim la normativa oficial, Meranges, municipi de la comarca de la Cerdanya, és el poble més alt de Catalunya. Un municipi de 112 habitants situat a 1.539 metres d’altitud i que limita al nord amb Andorra i França. Tot i això, els habitants de Soriguera rebutgen el criteri emprat per l'Idescat. Així doncs, hi haurà persones que et respondran Rubió si tenen la versió popular i d'altres, en canvi, fent ús de la versió oficial, diran que el municipi més alt és Meranges.
El poble més petit de Catalunya
D'altra banda, fer una escapada a un poble petit pot ser una opció ideal per passar un temps amb família o amics relaxat. Si el que busques és exactament això, hi ha un municipi situat a la comarca de l'Alt Penedès que és el més petit, en superfície, del país.
Es tracta de Puigdàlber. Segons les dades de l'Idescat, té una superfície total de 0,4 km², dit d'altra manera 400.000 m², fet que equival a 56 camps de futbol aproximadament. Tot i això, suma més de 500 habitants i queda lluny de ser dels més petits en població.
El poble està al cor de la vinya catalana i, de fet, aquest és el principal motor econòmic. Des d'un dels barris més importants del municipi, el Barri de Bellavista, es pot gaudir d'una de les vistes més excepcionals de les vinyes del Penedès. El poble custodia la Casa Giró, una productora de vins blancs i de cava que elabora els seus productes a partir de les diferents varietats de vinya conreades a la seva extensa propietat.
En el carrer principal es troba l'edifici més important del poble: la Casa Josep Parellada. Es tracta d'una obra modernista, construïda al segle XX, amb uns grans frisos de ceràmica vidriada, palets de riera i les motllures d'obra. Puigdàlber també ofereix un retrobament amb les arrels i les tradicions folklòriques catalanes. La creació d'un grup de ball de diables i un grup de percussió, per part del jovent, fa del municipi un lloc enriquit per la tradició catalana, una de les essències més destacables del Penedès.