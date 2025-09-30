Inversors immobiliaris critiquen l’excés de regulació al The District : «Barcelona està paralitzada»

Promotors i inversors que se citen a la quarta edició de The District carreguen contra la càrrega d'impostos que han d'assumir i l'excés de regulació del mercat: "Barcelona està paralitzada". Així ho ha assenyalat a l'ACN el director general de la consultora Búsquets Gálvez, Ignasi Busquets, i ha concretat especialment en la mesura municipal de la reserva del 30% d'habitatge social en noves promocions.
Busquets ha subratllat que la normativa del 30% “bloqueja” llicències, ja sigui per llogar com per comprar. El director general de la consultora catalana ha reblat que l’operació no és rendible per als inversors. “Una ciutat no pot viure sense que es pugui fer res d’obra nova”, ha advertit.
En la mateixa línia s’ha expressat el director general de la promotora Solid Nest, Ricard Domingo, sobre l’aplicació del topall als lloguers a Catalunya: “Hi ha grans inversors i s’han retirat gairebé tots”. Domingo ha explicat que “hi havia grans operadors” que pretenien comprar edificis i posar-los per a llogar per “cobrir les necessitats que hi havia”. El responsable de la firma ha explicat que hi ha petits promotors que estan anant a “zones no tensionades” i això està provocant un augment dels preus dels lloguers d’aquestes zones.
Per una altra part, Domingo ha qualificat “d’irracional” l’increment dels costos de la construcció en els últims anys. Ha puntualitzat que no ho és pels preus de les matèries primeres sinó per “tots els impostos directes i indirectes que la gent no coneix i graven molt” en l’import final.
Inversió de capital
El president de The District ha dit que “serà un bon any en inversió global, però no tinc tan clar que ho sigui a Catalunya”. Ha concretat que el “lloguer lliure continua pujant” i ha comentat que no percep que hi hagi un augment tan notable dels preus a Barcelona. A la vegada, Velayos ha apuntat que “les hipoteques estan funcionant” i també “hi ha accés al finançament, que és una gran notícia”. Tot plegat, considera que genera un “entorn positiu i que cal treballar entre tots per donar certesa al capital”.
Juan Velayos ha reblat que “la intervenció del mercat lliure no és la solució” i “totes les receptes” polítiques en aquesta matèria “han estat molt fallides”. Ha advocat per “aconseguir que els preus baixin”, perquè “és un repte que hem d’aconseguir entre tots”, ha assenyalat Velayos i ha apostat per atraure el capital, perquè si no marxarà a fer-ho a unes altres ciutats.
Sense protestes
La quarta edició del The District, que ha tornat a organitzar-se al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, s’ha inaugurat sense mobilitzacions visibles a l’exterior, a diferència dels altres anys. The District 2025 se celebrarà fins aquest dijous i ocupa el pavelló 4 de l’espai firal. L’organització calcula rebre uns 15.000 visitants i compta amb 450 experts. El president del certamen espera que en aquests tres dies “surtin moltes idees” per aportar “solucions” a la problemàtica de l’accés a l’habitatge.