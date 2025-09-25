La compravenda d'habitatge supera xifres del 2007 i la concessió d'hipoteques augmenta un 25%

La compravenda d’habitatges va continuar a l’alça al juliol i es va incrementar un 17,64% respecte al mateix mes de l’any passat i va tancar amb 10.729 operacions, segons les dades provisionals d’Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta de valor més elevat d’un mes de juliol de la sèrie històrica, que es remunta al 2007, abans de l’esclat de la crisi immobiliària. La dada supera la marcada el juliol de l’any passat que fixava el rècord fins ara (9.120). Del total de les 10.729 operacions, 1.968 van ser compra d’obra nova, un 12,52% interanual més.
Tot i això, les transaccions d'habitatges nous van caure un 9,89% en comparació amb el juny. En canvi, els de segona mà van incrementar-se un 14,65% en l’últim mes. Així doncs, 8.761 operacions del global van ser pisos de segona mà, un 18,86% més en comparació amb el mateix període de fa un any. Mentre que 10.050 van ser habitatge lliure (+16,3%) i 679 de protegit (+40%).
El total de compravendes registrat és el més alt del que portem d’any i se situa com la segona quantitat més alta des del 2007, per darrere de la de l’octubre del 2024 (10.772).
Lleida, on més han pujat les compravendes
Totes les demarcacions catalanes van sumar pujades de compravendes respecte al juliol de l’any passat, amb l’excepció de Girona, que ha experimentat una baixada del 2,79% fins a les 1.290 compravendes.
Lleida va ser el territori amb un increment més alt percentualment, fins a un 24,55%, amb el tercer total de transaccions més alt de l’any (624). Per darrere van ser les comarques de Tarragona amb un 23,5% (1.691) i les barcelonines amb un 15,37% (7.124).
A la demarcació de Lleida, del nombre total de transaccions, 131 van ser d’obra nova i 493 d’immobles de segona mà, mentre que 546 eren lliures i 78 de pisos protegits. A Barcelona, 1.283 van ser compra d’obra nova, el segon valor més elevat del 2025, i 5.841 d’usada, mentre que 6.617 eren lliures i 507 de protecció oficial.
Quant a les comarques tarragonines, del global de compravendes, 269 van ser d’obra nova i 1.422 d’habitatge de segona mà, mentre que 1.645 lliure i 46 d’habitatge protegit. Per últim, a la demarcació de Girona, tot i el descens el nombre total d’operacions (1.290) va ser el segon més alt de l’any. Del global, 285 van ser d’obra nova i 1.005 de segona mà, mentre que 1.242 lliure i 48 de protegit.
Al conjunt de l’Estat, la compravenda d’habitatges es va incrementar un 13% al juliol respecte al mateix període de l’any passat, fins a 64.730 transaccions. Per comunitats autònomes, Extremadura (+28%), Aragó (+23,8%) i Castella-la Manxa (21,1%) van presentar els creixements interanuals més elevats. Per contra, Navarra (-15,6%), Cantàbria (-5,9%) i Canàries (+2,5%) els menors.
Les hipoteques, les dades de juliol més altes des de 2010
El nombre d’hipoteques sobre habitatges va incrementar-se un 25,65% al juliol en comparació amb el mateix període de l’any passat, fins a 8.406 operacions, segons les dades provisionals de l'INE. Es tracta del millor setè mes de l’any des de 2010 (9.547) i encadena dos mesos seguits amb màxims mensuals dels últims 15 anys (juny en va registrar 7.154).
El valor d’aquest juliol és el més elevat des de l’octubre, quan també van superar les 8.000 transaccions (8.910). Pel que fa al capital prestat en aquest setè mes del 2025 va ser de 1.589,8 milions d’euros, un 40,74% interanual més. D’aquesta manera, el préstec mitjà va situar-se en 189.133 euros, un 12,01% més respecte a fa un any.