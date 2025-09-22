Els experts proposen crear una prestació complementària d'habitatge per fer front a la pobresa infantil

El Comitè d'Experts per a la Transformació i la Innovació Social (CETIS) recomana a Drets Socials tenir en compte el cost de l'habitatge en el disseny de les prestacions contra la pobresa infantil. És una de les recomanacions del primer informe del CETIS, creat al febrer per fer recomanacions al Departament per a la transformació del sistema de serveis socials.\r\n\r\nConcretament, proposen crear una prestació complementària d'habitatge que doni cobertura no només a les llars perceptores de la renda garantida bàsica, sinó també a aquelles situades en trams adjacents d'ingressos, tot seguint un model similar al complement d'ajuda a la infància de l'Ingrés Mínim Vital. Els experts també plantegen una prestació universal per a la primera infància.\r\n