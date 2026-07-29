Els professors de la concertada faran menys hores de classe a partir del curs vinent

Menys hores lectives i cobrir les substitucions a partir del setè dia. Aquestes són algunes de les millores de les condicions que el Departament d'Educació ha signat amb patronals i sindicats de l'escola concertada i que s'implementaran a partir del curs vinent. Dotat amb 118 milions d'euros, la consellera Esther Niubó assegura que el pacte suposa "reforçar" la qualitat del servei educatiu. "Quan donem estabilitat i previsibilitat als centres, també donem més confiança a les famílies. I quan treballem des del diàleg social i institucional, fem més fort el conjunt del sistema", ha apuntat.
Segons el pacte signat aquest dimarts, la reducció d'hores de classe s'anirà efectuant de manera progressiva i per grups de docents. Aquest mateix curs 2026-2027, es reduiran dues hores lectives als docents de més de 58 anys, una rebaixa que també s'aplicarà al professorat de secundària obligatòria i postobligatòria el curs següent. El 2028-2029 es reduirà una hora als mestres d'infantil i primària i el 2029-2030 una altra, de manera que en total faran 23 hores de classe a la setmana. Finalment, el curs 2030-2031 s'aplicarà una reducció d'una altra hora als professors de secundària obligatòria i postobligatòria, fins a arribar a les 21 hores lectives.
D'altra banda, el pacte també inclou que, a partir del curs vinent, es cobriran les substitucions a partir del setè dia de la baixa, una millora que des del Departament consideren "molt rellevant". Fins ara, el substitut es designava a partir del setzè dia.
Finalment, l'executiu català destaca que l'acord també conté la millora de la retribució salarial de certs càrrecs i funcions assumits pels docents. El Departament, assegura, "continua així fent passes" en l'equiparació progressiva de les condicions d'escolarització del Servei d'Educació de Catalunya, que vol dir reduir les diferències entre les condicions del professorat dels centres públics i les dels concertats.
"Més estabilitat per al sector"
D'altra banda, des del Departament recorden que el març passat es va rubricar un acord per a la millora educativa dels centres d'iniciativa social, amb una millora progressiva del finançament de 390 milions en cinc anys. Aquest pacte incloïa augments en les despeses de funcionament, les dotacions de plantilla i les motxilles escolars. Alhora, la Conselleria subratlla que els acords per a la millora retributiva dels docents inclouen també els de la concertada.
Per la seva banda, les entitats signants de l'acord celebren les millores pactades, que asseguren que contribueixen a un compromís d'estabilitat laboral per al sector. Aquest conjunt d'actuacions, afegeixen, respon a la necessitat de reforçar les condicions de treball dels professionals i afavorir la consolidació dels projectes educatius dels centres concertats.