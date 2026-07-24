Adif farà una conducció provisional perquè l'aigua torni a circular pel Rec Comtal

Adif instal·larà una conducció provisional perquè l'aigua torni a circular pel Rec Comtal mentre duren les obres per reparar l'esvoranc provocat pels treballs del soterrament de les vies a Montcada i Reixac. La infraestructura permetrà desviar el cabal al voltant del punt afectat i restablir el curs de l'aigua, que es va interrompre per poder treballar en sec i evitar filtracions a la zona de l'esfondrament.
La manca d'aigua ja ha tingut conseqüències sobre l'ecosistema del canal. Aquest divendres, els Agents Rurals han retirat una desena de peixos morts que havien quedat atrapats al tram sec. Segons fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Adif s'ha compromès a restituir el cabal "com més aviat millor" per minimitzar l'impacte ambiental.
Els residents de la zona asseguren que aquest tram descobert del Rec Comtal era habitualment un espai amb peixos, ànecs i altres aus, molt freqüentat per famílies i persones que hi passejaven. Ara, denuncien que el tall d'aigua, sumat al soroll i la pols de les obres, ha alterat completament l'entorn.
Mentrestant, els treballs continuen amb maquinària pesant i desenes d'operaris sobre el terreny. Paral·lelament, tècnics fan controls topogràfics periòdics als edificis propers i monitoritzen possibles moviments del terreny a l'entorn de les vies. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat aquest divendres que no s'ha detectat cap moviment preocupant, ni a la infraestructura ferroviària ni als habitatges pròxims a l'esvoranc.