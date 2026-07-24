Un barri de Barcelona canvia de nom després d'una consulta popular

Barcelona i, més concretament, el districte de Nou Barris, estrenen un nom nou. Es tracta del nom del barri del Verdum, fins ara Verdun, que ha optat per la fórmula amb "m", que fa referència a l’ocell verderol; i deixar enrere la fórmula amb "n", en record de la batalla en aquest indret francès durant la Primera Guerra Mundial. Tot plegat, amb una consulta popular que ha acabat amb 429 vots a favor i 118 en contra.
Per ajudar que els ciutadans a decantar-se, s'han organitzat diferents activitats per donar a conèixer la història del barri. Entre aquestes, hi ha hagut passejades per espais emblemàtics i punts d’informació sobre el procés participatiu. La iniciativa ha comptat amb el suport d’entitats molt arrelades com l’Associació de Veïns i Veïnes del Verdum, que fa anys que promou aquest debat i ja va impulsar una consulta informal l’any 2023, o bé el Centre d’Estudis Populars i Arxiu Històric de Roquetes.
I per què? "Fa anys que existeix un debat informal sobre si el nom s’ha d’escriure amb 'n' o amb 'm', i ara li donem un espai formal, transparent i obert”, explicava el regidor del districte de Nou Barris, Xavier Marcé, prèviament a la consulta. És per això que ara es va obrir un procés participatiu perquè fos el mateix veïnat qui definís la identitat del barri.
Amb el títol de Verdun/Verdum, la lletra que ho canvia tot, la campanya volia servir perquè el veïnat conegués la història i l’origen de les dues formes del nom. “Aspirem que aquest procés reforci la cohesió i el sentiment de pertinença, posant al centre la veu dels veïns i veïnes que són qui millor coneixen i construeixen Verdun o Verdum”, reblava el regidor.
Com s'ha decidit?
Per votar si el nom del barri havia de ser "Verdun" o "Verdum", s'ha fet una enquesta al web municipal de participació ciutadana decidim.barcelona. La consulta ha estat oberta entre el 8 de maig i el 19 de juny, i hi han pogut participar totes les persones de més de 14 anys empadronades a Nou Barris. El vot ha estat totalment anònim i, un cop recollits tots els vots, s'ha elaborat un informe amb els resultats del procés.
La història del Verdum
El territori de l'actual barri de Verdum es va integrar al municipi de Sant Andreu de Palomar al segle XVIII i, amb el pas del temps, va passar de ser una zona boscosa a un espai urbanitzat després de l’annexió de Sant Andreu a Barcelona el 1897. Va ser l’any 1919 que l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el nom del passeig de Verdum, en record de la batalla en aquesta ciutat francesa durant la Primera Guerra Mundial i en què van participar més de 6.000 voluntaris catalans allistats a l’exèrcit francès, tot i que en aquell moment el barri com a tal no existia.
Més tard, durant la dècada dels anys 20 que van començar a aparèixer referències a la forma Verdum en anuncis de terrenys i entitats del barri. Després de la Guerra Civil, el franquisme va impulsar la construcció d’habitatges a la zona per reallotjar barraquistes i l’Ajuntament va començar a utilitzar oficialment el nom de Verdun per diferenciar aquesta zona dels barris propers de Les Roquetes i La Prosperitat. Finalment, el 1984 el barri va quedar integrat oficialment al districte de Nou Barris.