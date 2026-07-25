La polèmica terapeuta dels Andic busca assessorament penal i denuncia «irregularitats»

La investigació per la mort d'Isak Andic, fundador de Mango, continua avançant. Julia Lüderwaldt, la terapeuta de la família Andic, ha recorregut a un despatx d'advocats penalistes de Barcelona per assessorar-se davant l'evolució del cas. Tot i que la psicoanalista no està investigada i va declarar com a testimoni davant del jutjat de Martorell el passat 30 de juny sense assistència lletrada, el seu entorn considera que la instrucció ha fet un gir arran de l'aparició d'una nova testimoni.
Es tracta de l'antiga ajudant de Lüderwaldt, que va explicar als Mossos d'Esquadra que havia acompanyat en dues ocasions Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare, a la ruta de Collbató on es va produir la caiguda mortal. Segons el seu relat, aquestes sortides formaven part de la teràpia i responien a instruccions de la psicoanalista per preparar recorreguts "extrems", prop de precipicis, amb finalitats terapèutiques.
"Investigació al marge de la llei"
Els advocats que assessoren la terapeuta critiquen especialment la gestió de la declaració de l'exajudant i asseguren que aquesta va declarar davant dels Mossos el dia abans que ho fes Lüderwaldt davant la jutgessa, però que aquesta diligència no va ser comunicada a les parts. Segons denuncien, durant la compareixença judicial es va preguntar a la terapeuta sobre qüestions que coincidien amb el contingut d'aquella declaració policial, sense que ni ella ni la seva defensa en tinguessin coneixement.
A més, també qüestionen que la testimoni fos citada novament pels Mossos dies després sense notificació judicial. Per això, els lletrats sostenen que "s'està fent una investigació al marge de la llei" i apunten que es podria arribar a plantejar la nul·litat d'aquestes diligències, ja que consideren que, un cop el procediment està judicialitzat, és el jutjat qui ha d'acordar les actuacions d'investigació.
La investigació manté la validesa del testimoni
Fonts pròximes a la investigació, però, defensen que la declaració de l'exajudant es va produir "de manera espontània", després que ella mateixa decidís acudir als Mossos perquè volia col·laborar amb la justícia i, posteriorment, aquest testimoni es va incorporar a la causa judicial. La seva versió ha introduït nous elements en la investigació perquè sosté que Jonathan Andic ja coneixia el recorregut on es va produir la mort del seu pare, un extrem que contrasta amb la seva declaració inicial, en què havia assegurat que només en tenia referències d'amics. També afirma que Andic li havia comentat que pretenia fer aquella ruta amb una neboda com a regal i no pas amb el seu pare, un detall que els investigadors també analitzen.
Intrusisme laboral?
El Col·legi Oficial de Psicologia ha anunciat que investigarà Lüderwaldt després de la seva polèmica declaració. En concret, estudiarà si va cometre intrusisme laboral o mala praxi en exercir sense estar col·legiada, entre altres punts sensibles. Segons apunten a través d'un comunicat, l'entitat assenyala que si existeix "qualsevol actuació que pugui vulnerar la normativa vigent o els principis deontològics de la professió", exercirà "totes les accions que estiguin al seu abast, fent ús de tots els instruments jurídics i institucionals de què disposa".