La defensa de Jonathan Andic rebutja que una altra unitat dels Mossos analitzi la investigació

La defensa de Jonathan Andic ha presentat un recurs contra la decisió de la jutgessa de Martorell d'acceptar la petició de la fiscal d'incorporar la unitat central de persones desaparegudes dels Mossos en la investigació per la mort d'Isak Andic. Tal com ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l'ACN, l'advocat de Jonathan Andic, Cristóbal Martorell, ha recordat en el seu recurs -del 18 de juny- que les valoracions de la prova només corresponen als jutges. Així, la defensa ha insistit que la petició de la fiscal és "totalment aliena" a les funcions de la policia judicial, per pertànyer a l'àmbit valoratiu propi, exclusiu i excloent de l'autoritat judicial.
Així mateix, l'advocat de Jonathan Andic creu que la fiscal vol encarregar una pericial d'intel·ligència, fet que la defensa considera que no té cabuda en la causa. A més, considera que ni l'instructor ni, eventualment, l'òrgan d'enjudiciament, requereixen una anàlisi tècnica operativa de la prova indiciària que requereix la fiscal. La defensa, a més, qüestiona que es vulgui recórrer la pericial d'intel·ligència, perquè "desbordaria el contingut, funcionalitat i rang" d'aquest instrument probatori.
En aquest sentit, l'advocat de Jonathan Andic conclou que "es pretén posar el relat de l'acusació en mans d'un storyteller de confiança, amb l'esperança d'aportar context i solidesa a una investigació desllavassada, i no exempta d'un biaix de confirmació que voreja tot allò que contradiu les seves pretensions inculpatòries". "Quan el guió -la investigació- trontolla, convé escollir un narrador efectista que li doni credibilitat on no n'hi ha", remata l'escrit de la defensa.
Un judici marcat per les declaracions de la terapeuta i les filles d'Isak Andic
El judici del cas Andic que es va celebrar a principi de juliol va estar marcat per la declaració de la terapeuta familiar i el testimoni de les filles d'Isak Andic. En el cas de la primera, Julia Lüderwaldt, va declarar el 30 de juny davant la jutgessa de Martorell i va defensar fermament el seu mètode. Tot i això, el Col·legi Oficial de Psicologia va anunciar que investigaria la terapeuta de la família Andic per intrusisme laboral i mala praxi, ja que apunten que "no consta que Lüderwaldt hagi estat col·legiada", ni en aquest organisme "ni en cap altre col·legi d'Espanya".
La declaració de les filles d'Isak Andic també va generar polèmica, perquè van assegurar davant del jutjat de Martorell que els tres germans coneixien i compartien el repartiment de l'herència que havia previst el fundador de Mango. Judith i Sarah Andic van declarar com a testimonis i, segons fonts jurídiques, van desmentir que hi hagués discrepàncies familiars sobre el testament, de fet, asseguren tot el contrari del que havia transcendit en els darrers mesos.
En la seva declaració, les germanes també van explicar que Jonathan Andic tenia la intenció d'abandonar les responsabilitats executives a Mango per mantenir-se únicament com a membre del consell d'administració i dedicar-se a desenvolupar projectes empresarials propis. Després de la compareixença, fonts de la família han assegurat que, divuit mesos després de la mort del seu pare, continuen convençudes de la innocència del seu germà Jonathan i confien que el procediment acabarà aclarint els fets.