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Detinguts tres menors per ferir una persona amb una arma blanca en un robatori a l’Hospitalet

Societat

  • Hospitalet de Llobregat -

ARA A PORTADA

Publicat el 13 de juliol de 2026 a les 12:19
Actualitzat el 13 de juliol de 2026 a les 12:20

Els Mossos van detenir el 2 i 6 d’agost tres menors d’edat per robar un telèfon mòbil amb violència a la via pública i ferir la víctima amb una arma blanca. Els fets van tenir lloc el 29 de juny quan els lladres van aprofitar un moment de distracció de la víctima per abordar-lo per l’esquena i treure-li el terminal.

Gràcies al fet que un familiar tenia localitzat el terminal en temps real, els agents el van poder recuperar i retornar al seu propietari. El telèfon el duia una persona que va manifestar que li havien donat per intentar vendre’l. Posteriorment, els agents van detenir els tres lladres, que ja han passat a disposició de la fiscalia de menors en funcions de guàrdia de l’Hospitalet.

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