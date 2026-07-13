USTEC es reunirà amb Educació aquest dilluns i avisa que sense un "canvi de model" el conflicte "continuarà obert"

La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha explicat que el sindicat es reunirà amb el Departament d'Educació aquest dilluns. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la representant sindical ha constatat que, sense un "canvi de model", els avenços al sector no es podran desplegar. "No es tracta només de reduir ràtios, sinó de canviar un model que no funciona", ha argumentat. En aquesta línia, Segura ha avisat que, sense aquest canvi estructural, "el conflicte continuarà obert sense saber quant pot durar". USTEC traslladarà al departament les seves demandes i reclamarà que es despleguin els avenços al sector, com ara que el 6% del PIB es destini a educació. Segura també ha avalat l'acord de l'Assemblea Educativa d'anar a la vaga el 8 de setembre.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEl sector educatiu avala endarrerir l'exigència del C2 de català als nous docents Lluís Girona Boffi\r\n\r\n