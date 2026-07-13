El lloguer a les zones tensionades puja un 3,71% en un any, lleugerament per sota de la Catalunya sense topalls

El preu mitjà dels nous contractes de lloguer van pujar un 3,71% interanual a les zones tensionades de Catalunya el primer trimestre del 2026. Això vol dir que va arribar als 876,56 euros, segons les dades de l’Institut Català del Sòl (Incasòl), que detalla que es tracta d'un increment lleugerament menor al de la resta del país, on va ser d'un 4,04% interanual amb uns arrendaments de 861,23 euros de mitjana. "La llei funciona i és positiva", ha defensat amb les dades a la mà el president de la Generalitat, Salvador Illa, que també ha reivindicat que Catalunya va ser "pionera" en l'aplicació de la llei estatal d'habitatge.
La contenció de rendes s’aplica a 271 municipis que concentren el 90% de la població, com és el cas de Barcelona, on l'import mitjà de les noves firmes va arribar als 1.137,35 euros, un 4,61% més. Tot i aquests increments, els arrendaments van ser menors respecte al trimestre anterior tant al conjunt del país (-2,6%), com a la capital (-2,04%) i a les zones tensionades (-2,8%). A més, comparats amb el primer trimestre del 2024, quan va començar a aplicar-se el topall, els preus són un 1,28% més baixos als municipis tensionats i un 4,71% inferiors a Barcelona, mentre que a la resta del territori han augmentat un 9,53%.
Segons les dades de l'Incasol, el preu mitjà dels nous contractes als municipis declarats zones de mercat residencial tensionat es va situar en 876,56 euros mensuals durant el primer trimestre, un 3,71% més que un any abans. En canvi, respecte al quart trimestre del 2025, va disminuir un 2,79% i, si es compara amb el primer trimestre del 2024, va ser un 1,28% inferior. "Ho tenim clar, l'habitatge és un dret de la gent, no un negoci sense límits", ha afirmat Illa en una jornada a Madrid.
Per contra, als municipis que no formen part d'una zona tensionada, el preu mitjà del lloguer va arribar als 639,60 euros mensuals. Aquesta xifra és pràcticament idèntica a la del trimestre anterior (+0,09%), però representa un increment del 7,33% respecte al primer trimestre del 2025 i del 9,53% en comparació amb el primer trimestre del 2024.
L'evolució del lloguer, per demarcacions
Per demarcacions, Barcelona va continuar registrant el preu mitjà del lloguer més elevat, amb 960,56 euros mensuals, seguida de Girona (676,79), Tarragona (587,84) i Lleida (512,96). En comparació amb el primer trimestre del 2025, els preus van augmentar a totes quatre: un 5,27% a Barcelona, un 3,70% a Lleida, un 1,04% a Girona i un 0,29% a Tarragona. Si bé, respecte al quart trimestre de l’any passat el preu mitjà del lloguer va disminuir un 2,30% a Tarragona, un 2,24% a Barcelona, un 1,78% a Girona i un 0,72% a Lleida.
Increments més alts a Sant Martí i Nou Barris
Pel que fa a Barcelona ciutat, l’augment interanual es nota a tots els barris, especialment als districtes de Sant Martí (+7,5%) i a Nou Barris (+6,1%). Els preus van a l’alça a la majoria de casos, també destaca Horta-Guinardó (+4,4%). En canvi, en comparació amb el trimestre anterior el preu dels arrendaments baixa a tota la ciutat excepte a Nou Barris (+1,4%) i Sant Andreu (+2,6%). Amb tot, el districte on el lloguer és més car continua sent Sarrià-Sant Gervasi, amb 1.599 euros al mes. En canvi, els arrendaments més barats són a Horta-Guinardó, amb 929 euros.
Alella, el municipi més car
Pel que fa als municipis, Alella va registrar el preu mitjà del lloguer més elevat de Catalunya durant el primer trimestre del 2026, amb 1.797,56 euros mensuals. El van seguir Sant Vicenç de Montalt (1.776,56 euros), Cabrils (1.713,80 euros), Begues (1.559,84 euros) i Matadepera (1.525,01 euros). Entre les localitats amb un lloguer més baix, hi ha la Sénia (362,37 euros), Artesa de Segre (373 euros), Ulldecona (375,59 euros) i Flix (389,39 euros).
Repunten els contractes de lloguer de temporada
D'altra banda, els lloguers de temporada va tornar a augmentar durant el primer trimestre de l’any. A Catalunya se'n van formalitzar 2.300, un 54,8% més que les 1.486 del quart trimestre de l’ant passat, quan es va produir el primer descens des de l'entrada en vigor de la regulació dels lloguers. Tot i aquest repunt trimestral, la xifra continua sent un 32,7% inferior a la del primer trimestre del 2025, quan es van registrar 3.417 contractes de temporada. Barcelona concentra la major part d'aquest mercat, amb 1.845 fiances dipositades entre gener i març, per davant de Girona (267), Tarragona (127) i Lleida (61).