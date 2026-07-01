Detenen dos menors per fer tocaments a dues noies en una piscina municipal a l'Hospitalet

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts dos adolescents, tots dos menors d'edat, acusats de fer tocaments a dues noies, també menors, a la piscina del complex municipal L'Hospitalet Nord, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Segons ha avançat El Caso i han confirmat fonts policials a l'ACN, els fets van tenir lloc aquest dimarts a la tarda, dins el recinte esportiu.\r\n\r\nLes dues noies, que s'estaven banyant a la piscina, van demanar ajuda i els testimonis van alertar els Mossos dels fets, que es van desplaçar fins al complex i van detenir els dos joves per un delicte d'agressió sexual.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nSents olor de cremat a l'àrea de Barcelona? Aquest és el motiu Natàlia Pinyol\r\n\r\n