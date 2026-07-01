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Detenen dos menors per fer tocaments a dues noies en una piscina municipal a l'Hospitalet

Societat

  • El complex esportiu municipal L'Hospitalet Nord, en una imatge d'arxiu -

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Publicat el 01 de juliol de 2026 a les 14:11

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts dos adolescents, tots dos menors d'edat, acusats de fer tocaments a dues noies, també menors, a la piscina del complex municipal L'Hospitalet Nord, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Segons ha avançat El Caso i han confirmat fonts policials a l'ACN, els fets van tenir lloc aquest dimarts a la tarda, dins el recinte esportiu.

Les dues noies, que s'estaven banyant a la piscina, van demanar ajuda i els testimonis van alertar els Mossos dels fets, que es van desplaçar fins al complex i van detenir els dos joves per un delicte d'agressió sexual.

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