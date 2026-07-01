Sents olor de cremat a l'àrea de Barcelona? Aquest és el motiu

Ets per l'àrea metropolitana de Barcelona aquest dimecres al matí i sents olor de cremat? Segons ha informat Protecció Civil a través d'una publicació a X, l'origen és un incendi forestal que crema a Leciñena, a Saragossa. El foc es va declarar aquest dimarts al migdia i s'estima que ja ha cremat més de dues mil hectàrees.
Aquest dimecres al matí, diverses persones han sentit olor de cremat des de diferents municipis de Barcelona, com ara Terrassa i Sabadell, però també des de la Catalunya Central i Lleida. L'origen és un incendi originat a la serra d'Alcubierre, entre les demarcacions de Saragossa i Osca. Tot i que es troba a més de 300 quilòmetres de distància de la capital catalana, l'olor de cremat ha arribat a la ciutat i a municipis del voltant.
Segons informava el Govern d'Aragó aquest dimarts a la nit, es tracta d'un incendi "preocupant" que s'ha donat sota unes circumstàncies "molt greus", fent referència a les altes temperatures i a la velocitat del vent, que ha agitat el foc. En només unes hores, el foc ja havia calcinat més de mil hectàrees, una xifra que des del govern descriuen com una "barbaritat".
Els diferents cossos d'emergències que treballen per apagar el foc han informat que aquesta passada nit han pogut treballar "de manera molt efectiva" i que l'evolució és "favorable". En aquest sentit, han aconseguit que el perímetre del foc no hagi crescut.