Nova onada de calor a Catalunya? El Meteocat adverteix d'un llarg període de temperatures elevades

Ja fa 20 dies que Catalunya viu en una calorada perpètua. Unes temperatures que van assolir valors extrems entre el 21 i el 24 de juny amb màximes fins a 43 graus a Ponent. Des d'aleshores, les temperatures han reculat lleugerament, però ha continuat fent molta calor. De fet, per aquest dimarts i dimecres han tornat els avisos tant diürns com nocturns.
Després d'una certa normalitat entre dijous i divendres, els termòmetres es podran disparar a partir del cap de setmana i donarà pas a un “període de calor persistent”.
Més avisos per calor abans de la normalització
El Meteocat manté avisos de calor diürna i nocturna tant per aquest dimarts com per dimecres. “Se superaran els llindars d'avís a la costa de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, però les temperatures continuaran per sobre la mitjana climàtica a la resta del país”, explica Santi Segalà, cap de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
Aquest dimarts, de fet, s'han arribat a valors de 38-39 ºC en punts de l'interior de l'Ebre -amb una punta de 39,7 a Benissanet-, però també al Vallès Occidental i al Bages, entre altres comarques. La nit tornarà a ser dura a la costa i al voltant de Barcelona difícilment es baixarà dels 25 graus -i puntualment dels 27-.
De cara a dimecres, de nou, es repeteixen els avisos de calor a l'extrem sud del litoral, però la nit de dijous ja serà una mica més suau.
Baixada transitòria de la temperatura
Dijous i divendres farà calor, però per fi serà l'habitual per l'època de l'any. Durant dos dies, segons apunta Segalà, les temperatures seran les de la mitjana climàtica. Ara bé, a partir de dissabte començarà una escalada dels termòmetres que amenaça amb una nova calorada intensa i persistent.
Una segona onada de calor a la vista?
El cap de setmana suposarà l'inici d'un “llarg episodi de calor persistent”, explica el responsable del Meteocat. En aquest sentit, tenen clar que es pot allargar fins al 10 o el 15 de juliol. Evidentment, encara queden massa dies per predir-ne la intensitat i l'abast i sí, tècnicament, es podrà considerar una onada de calor o no.
Ara bé, ja dissabte o diumenge podrien tornar els valors de 40 graus. Fins ara, s'hi ha arribat quatre dies, fet que amenaça de superar el rècord assolit el 2025 amb un total de 16 jornades.