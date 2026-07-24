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Els Bombers envien un equip d'analistes forestals als grans incendis de Madrid

Societat

  • L'incendi de Madrid -

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Publicat el 24 de juliol de 2026 a les 20:03

Els Bombers de la Generalitat han desplegat aquest divendres un equip de quatre analistes del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF) per assessorar en la gestió dels incendis que afecten la Comunitat de Madrid, a petició del Ministeri de l'Interior. Els efectius donaran suport en l'anàlisi estratègica des del centre de comandament.

Els tres focs declarats a la zona s'han acabat unint en un únic incendi que ja ha cremat més de 6.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar o confinar prop de 40.000 persones. Paral·lelament, un altre incendi a la província d'Àvila, que ja supera les 9.000 hectàrees, amenaça d'unir-se al de Madrid.

Davant la gravetat de la situació, el govern espanyol ha declarat l'emergència nacional a Madrid i Castella i Lleó i ha demanat l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. De moment, s'han mobilitzat quatre avions contra incendis procedents de Grècia i Itàlia.

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