Un alcalde esclata pel caos de l'R2 Sud: «És culpa del desconeixement territorial que hi ha a Barcelona»

El corredor sud passa –un cop més– per un moment crític. Des que van començar les obres del túnel del Garraf aquest passat dilluns, l'R2 Sud circula per via única entre Sitges i el Garraf i amb menys freqüències de pas que habitualment. Tot i que el Govern, Renfe i Adif van plantejar un pla alternatiu de transport per fer front a les obres, almenys fins a aquest dimecres els usuaris no han pogut fer un ús del servei d'aquesta línia de Rodalies. Jaume Casañas, l'alcalde de Cunit, lamenta en declaracions a Nació que des del Govern no s'hagi tingut en compte l'opinió dels batlles dels municipis afectats abans de planificar el pla alternatiu: "Hi ha un desconeixement de la realitat territorial que fa que des de Barcelona es prenguin decisions que no són les correctes".
Segons el pla alternatiu de transport que estarà vigent durant els tres mesos que duraran les obres, per l'R2 Sud haurien de passar 8 combois per hora i sentit entre Barcelona i el Prat de Llobregat; 6 entre Barcelona i Castelldefels; 4 entre Barcelona i el Garraf; i 2 entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders. Tot i això, Casañas assegura que per Cunit –una de les últimes parades de la línia– la gent ha arribat a esperar dues hores i mitja per poder tornar a casa. "La gent està angoixada i comença a tenir problemes psicològics perquè no tenen garantida la mobilitat", assenyala.
El batlle d'aquest municipi del Baix Penedès explica que des de Cunit és molt habitual desplaçar-se fins a la capital catalana per treballar, un fet que, segons remarca, fa que la mobilitat sigui "essencial per mantenir el treball i complir amb les obligacions". És per això que els usuaris de l'R2 Sud viuen aquests dies amb incertesa: "La gent va a l'estació sense saber ni quan arribarà el tren ni cap a on anirà". Casañas posa com a exemple el cas d'un bus de reforç en què el conductor va haver d'aturar el servei perquè havia arribat al límit d'hores de conducció i la gent va haver de baixar a l'Hospital de Bellvitge i esperar un altre autobús. “Això no pot continuar així”, conclou.
No és el primer cop que al corredor sud es viu una situació d'aquesta mena, perquè les obres al túnel de Roda de Berà de fa un any ja van suposar un "desgavell" del funcionament de Rodalies, recorda Casañas. "Fa un any i mig que patim la fragilitat de Rodalies, i l'alternativa no és fiable", lamenta l'alcalde de Cunit. Si bé reconeix que "les obres s'han de fer" i que "la situació és complicada", té clar que aquesta no era la manera de fer-ho.
Es pot millorar el pla de transport alternatiu?
“A mi ningú m’ha preguntat què creia que calia fer”, diu Casañas en una conversa amb aquest diari. El batlle considera que, abans d’establir el pla de transport alternatiu per les obres, el Govern, Renfe i Adif haurien d’haver parlat amb els alcaldes del territori per escoltar les demandes i necessitats específiques de la ciutadania. A més, creu que el reforç dels trams entre Vilanova i el Vendrell i entre Vilanova i Barcelona era menys prioritari que el que connecta amb Cunit.
Per tot això, des de l'Ajuntament de Cunit exigeixen "solucions reals" davant la problemàtica. Casañas demana que es reforci el servei de bus i, d'altra banda, que s'ampliïn les bonificacions al 100% per als usuaris que facin ús de l'R2 Sud diàriament.