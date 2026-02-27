Barcelona aprova cobrir el 50% del cost del menjador a tots els alumnes... i Collboni ho refreda

Una proposta d'ajudes universals ha aconseguit posar d'acord Junts, ERC, PP i Vox a l'Ajuntament de Barcelona. La idea, plantejada pels republicans, té a veure amb el menjador escolar i defensa que l'administració es faci càrrec del 50% del cost d'aquests àpats diaris per a tots els alumnes -de la pública i de la concertada- de l'escola infantil, primària i especial. També proposa que aquells nens que ja tenen beca menjador actualment, perquè tenen reconeguda una situació de vulnerabilitat econòmica, passi a tenir una cobertura del 100%. La proposta vol donar resposta "a una de les despeses estructurals de les famílies de Barcelona, que afecten a l'encariment del cost de la vida i a l'empobriment de la classe treballadora de la ciutat", ha defensat la cap de files d'ERC, Elisenda Alamany.
I el grup més nombrós de l'Ajuntament, Junts, li ha donat la raó. "Si ens fixem en el cost d'aquest menjador escolar, que a les escoles públiques arriba a suposar més de 1.300 euros a l'any per infant, pot arribar a ser una despesa molt difícil d'assumir per part de les famílies", ha assenyalat Neus Munté, tot apuntant que actualment el topall dels diners que poden ingressar les famílies per optar a les beques menjador "està més de 1.000 euros per sota del llindar de pobresa". De la mateixa manera, PP i Vox també s'hi sumaven. Així, la mesura ha quedat aprovada per majoria política del plenari municipal -22 dels 41 regidors han votat a favor- però això té matisos. Sovint, aprovar una iniciativa, si no té el vistiplau del govern municipal, en aquest cas en mans del PSC, deixa la mesura en un terreny poc àgil. Hi ha propostes aprovades fa temps al consistori que esperen durant anys que arribi la seva materialització, ja que depenen de l'executiu.
És el cas d'aquesta mesura, que de moment el govern Collboni simplement veu com un bon "debat". L'encarregat de defensar-ho ha estat el tinent d'alcaldia Jordi Valls, que ha aportat algunes dades sobre l'actual situació de les beques menjador, mitjançant el Consorci d'Educació de Barcelona, on són presents tant l'Ajuntament com la Generalitat. Ara com ara hi ha 51.000 beques menjador, fet que representa arribar al 41% dels alumnes d'infantil i al 44% dels estudiants de primària. I "quasi el 90%" d'aquests ajuts econòmics cobreix el 100% del cost del menjador, ha reivindicat Valls.
"Es pot ampliar? Sí, sens dubte, però també hem de valorar quines són les millores del sistema educatiu, dels equipaments. I fer una universalització del 50% de tothom, crec que es trenca el principi de la progressivitat fiscal", ha plantejat el regidor socialista. "Hem de pagar el 50% de la beca menjador de gent que té una capacitat econòmica molt superior? Aquest és un dels debats que tenim", ha apuntat, després d'aclarir que si actualment es gasten 55 milions en aquesta mesura, ara caldria sumar-li 80 milions d'euros més. En la mateixa línia, BComú ha defensat que la població vulnerable ja té en la majoria de casos coberta la beca menjador. I ho allunyat de les seves prioritats. Així, les dues forces han optat per l'abstenció a l'hora de votar.
Sigui com sigui, el redactat de la proposició d'ERC també planteja la implicació de la Generalitat a l'hora de finançar la mesura. El primer pas, però, correspondria al govern Collboni.