Lleida guanya pes en la nova compra d’habitatges socials: Incasòl adquirirà 98 pisos a la ciutat

L’Institut Català del Sòl (Incasòl) ha aprovat la compra de 179 habitatges a InmoCaixa per destinar-los a protecció oficial, en una operació valorada en 15,6 milions d’euros. Lleida és el municipi que concentra el nombre més alt de pisos adquirits, amb 98 habitatges situats al carrer Cal Benet 10-14, que inclouen també 98 places d’aparcament i 98 trasters.
La resta de la compra es reparteix entre Banyoles —amb 47 habitatges i 47 aparcaments— i Mollet del Vallès —amb 34 pisos i 34 places d’aparcament—. L’operació dona compliment a l’anunci fet pel president de la Generalitat, Salvador Illa, durant el debat de política general, i suposa un nou pas per ampliar el parc públic de lloguer assequible.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha destacat que l’adquisició a grans tenidors “permet garantir que aquests habitatges es destinaran sempre a lloguer assequible”. La mesura s’emmarca en el Pla territorial sectorial d’habitatge, que busca assegurar que els municipis de zones tensionades disposin d’un parc social d’almenys el 15 %.
Amb aquesta operació, l’Incasòl acumula ja 1.177 habitatges adquirits, 664 dels quals provenen d’InmoCaixa.