ERC acusa Larrosa d’enganyar amb Torre Salses: anuncia que s'hi projecten 48 petites superfícies comercials

La portaveu d’ERC a la Paeria, Jordina Freixanet, ha carregat amb duresa contra el govern municipal després de confirmar que el projecte de Torre Salses inclourà fins a 48 locals comercials dins d’una galeria, a més d’un hipermercat i vuit grans superfícies. “El 2019 l’alcalde va assegurar que no hi hauria petites superfícies i avui veiem la prova de l’engany i de la manca de transparència del govern municipal”, ha denunciat. El regidor republicà Juanjo Falcó ha afegit que “el model de Larrosa no és el comerç local, sinó Torre Salses”.
ERC ha tingut entrada a la documentació gràcies al seu dret d’accés, després que, segons afirmen, el govern no hagués informat en cap moment d’aquests detalls. “Aquesta informació hauria d’haver estat pública des del primer moment. És la prova que aquest govern amaga dades i actua d’esquena a la ciutadania”, ha remarcat Freixanet.
A més, els republicans recorden que la llicència comercial de la Generalitat condiciona l’activitat del centre a la construcció dels vials d’accés. En aquest punt, adverteixen que el recurs contenciós administratiu que tenen interposat contra el conveni urbanístic pot ser determinant: “Sense aquest conveni no es poden dur a terme les obres dels vials i una sentència que l’anul·lés podria afectar l’obertura del complex”.
El pols polític ha pujat de to després que la Paeria hagi concedit també la llicència urbanística per a la construcció del recinte, amb un decret d’alcaldia signat l’1 de setembre. Segons Freixanet, això “confirma que Larrosa prioritza els interessos privats i enganya la ciutadania amagant informació clau”.
ERC ha reiterat la seva oposició frontal al macroprojecte i ha defensat que Lleida necessita “reforçar el comerç de proximitat, cuidar els barris i revitalitzar el centre”, en comptes de buidar-lo en benefici d’un gran centre comercial a les afores. “Amb 48 locals comercials, un hipermercat i grans superfícies, Torre Salses és un cop duríssim per al comerç de Lleida i per a la paraula donada pel mateix alcalde”, ha conclòs Freixanet.