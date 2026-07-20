Denuncien que un os ha matat una euga i un poltre i ha ferit un vedell al Sobirà

Dos ramaders del Pallars Sobirà han denunciat que l'os ha matat dos animals i n'ha ferit un tercer a la muntanya d'Isil, a la vall de la Roca Blanca, a la zona de Bonabé. Es tracta d'una euga i un poltre morts i un vedell ferit. El propietari dels animals morts també ha denunciat que encara hi ha una euga i un poltre desapareguts.
Va ser aquest dissabte quan una ramadera, veïna del poble, va anar a revisar el bestiar a la muntanya i es va trobar amb els animals morts. Encara no fa una setmana, a 500 metres d'Isil, un altre ramader va denunciar que un os li havia matat tres ovelles a tocar de la granja.
Els propietaris dels animals van denunciar l'atac als Agents Rurals els quals es van personar al lloc dels fets per aixecar acta. Els ramaders atribueixen l'atac a un os per les característiques de les ferides i per la desaparició d'alguns dels animals. Agents Rurals mantenen oberta la investigació.
Els ramaders demanen ser informats quan els equips de seguiment de l'os detecten que l'animal es troba a la zona i a tocar del bestiar per poder prendre més mesures de prevenció amb els ramats.
Un dels propietaris dels animals morts ha explicat que demanarà que l'ajuntament d'Alt Àneu i l'Entitat Municipal Descentralitzada d'Isil tingui accés a la ubicació de les càmeres fotogràfiques que hi ha repartides pel municipi per fer seguiment dels ossos. Lamenten que ni l'Ajuntament ni els ramaders disposen de cap mena d'informació sobre la presència d'ossos a la zona.
A prop de l'indret on suposadament es va produir l'atac una veïna del poble va veure travessar la pista un exemplar d'os.