Un os mata tres ovelles a tocar d'Isil i reobre la preocupació dels ramaders

Un os ha matat tres ovelles en una explotació situada als afores d'Isil, al Pallars Sobirà, segons ha denunciat el propietari dels animals. Els Agents Rurals s'han desplaçat fins al lloc dels fets després de rebre l'avís del ramader i han constatat la mort dels tres caps de bestiar.
El propietari de l'explotació, Joan de Pericle, ha explicat que les ovelles passaven la nit en un tancat de malla i paret de pedra, situat a l'exterior de la granja perquè hi estiguessin més fresques. Ha estat a primera hora d'aquest dimecres quan, en anar a revisar el ramat, s'ha trobat amb l'atac.
Segons ha relatat el ramader, una de les ovelles va aparèixer a uns 200 metres de la granja, muntanya amunt, després que, presumiblement, l'os l'arrossegués. L'explotació ramadera es troba a menys de 500 metres del nucli d'Isil, fet que ha incrementat la preocupació dels propietaris de bestiar de la zona.
Arran d'aquest nou atac, els ramaders del Pallars Sobirà han reiterat la demanda de ser informats quan els equips de seguiment detectin la presència d'ossos a prop de pobles, granges o ramats. Asseguren que disposar d'aquesta informació els permetria reforçar la vigilància i adoptar mesures preventives per reduir el risc de nous atacs.