Lligar (per fi) els pressupostos i calmar el carrer: els deures d'Illa per al final de curs

El primer trimestre de l'any -el segon, si parlem del curs polític- no ha estat senzill per al Govern. A la malaltia que va deixar fora de joc Salvador Illa s'hi suma la crisi de Rodalies i el moment de més tensió amb ERC pels pressupostos, amb mobilitzacions de mestres i metges. La Setmana Santa ha actuat com a bàlsam de cara a la recta final abans de les vacances, i el Govern té reptes importants en forma de negociació i aprovació, ara sí, dels comptes, evitar que el carrer es desbordi amb noves vagues, i accelerar algunes de les prioritats de la legislatura, amb la construcció d'habitatge i la posada al dia de les infraestructures.
A Palau hi havia la sensació fa uns dies que la Pasqua arribava en un bon moment, per calmar els ànims i començar de nou amb força l'últim tram fins a l'estiu. "Tots ho necessitem", es deia. Amb la mirada posada a l'incert panorama internacional, creix la necessitat -més política que no pas tècnica- de tenir pressupostos i escenificar que la majoria de la investidura és plenament operativa i que el relat de la bona gestió té un ancoratge fort. Per força, la negociació s'haurà d'accelerar amb ERC a la tornada de vacances si la consellera Alícia Romero aspira a tenir-los els comptes per Sant Joan, un horitzó que algunes veus consideren optimista.
Fins ara hi ha hagut reunions puntuals i s'ha definit un marc negociador, però ni a Palau ni a Calàbria volen "retransmetre" les converses, conscients que els equilibris són fràgils. Les filtracions i pressions de fa unes setmanes -sobre la reunió amb Pedro Sánchez a la Moncloa o la suposada renúncia d'ERC a l'IRPF a canvi del consorci d'inversions- no van ajudar, i sembla que els negociadors volen evitar cometre els mateixos errors. Sí que s'ha definit un marc negociador i alguns grups de treball, però encara no s'ha concretat què poden oferir els socialistes a canvi dels vots dels republicans, que ja no situen la recaptació dels impostos com a condició imprescindible.
El context, però, continua sent complicat amb les eleccions d'Andalusia, perquè al PSOE -i, sobretot, a Maria Jesús Montero- no li convé que hi hagi soroll en forma de gestos cap a Catalunya, sigui per la recaptació d'impostos -difícil- o bé accelerant delegacions d'altres carpetes que ara mateix ningú vol detallar. Ara, al Ministeri d'Hisenda hi ha el valencià Arcadi España. Sigui com sigui, el Govern reclama a ERC que la negociació s'emmarqui en les competències que té la Generalitat -accelerar l'ampliació de l'Agència Tributària de Catalunya o construir més habitatge, per exemple-, però els republicans insisteixen que volen traspassos i "guanyar espais de poder" a l'Estat, com va avançar Nació.
Atendre els mestres i resoldre Rodalies
L'altre repte principal que té Illa i el Govern és calmar el carrer després d'unes setmanes de mobilitzacions i dimarts es reincorpora la consellera Esther Niubó, després de dos mesos de baixa. Els mestres han concedit una treva per les vacances, però de moment no hi ha acord. En els pròxims dies, si no hi ha gestos per part de l'executiu, els sindicats majoritaris podrien tornar a convocar accions. Fonts governamentals són conscients de la situació i es comprometen a "desplegar l'acord" per millorar les condicions salarials dels docents i abaixar ràtios a les aules, però USTEC i altres sindicats rebutgen un pacte tancat només amb CCOO i UGT.
Tot plegat, mentre Rodalies no millora. Quasi tres mesos després de l'accident de Gelida, la xarxa encara està lluny de recuperar la normalitat i les previsions apunten ara al juny. Ara com ara, es mantenen unes 180 limitacions de velocitat i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que s'havia traslladat a Catalunya per supervisar la situació i quadrar Renfe i Adif, ha decidit des de fa setmanes tornar-se'n a Madrid. En tot cas, un dels reptes immediats i estratègics del Govern, i concretament de Sílvia Paneque, és posar el focus en Rodalies per posar al dia la xarxa, fer que arribin els nous trens -que van amb retard- i avançar en el traspàs.
Més pisos, més Mossos i més jutges
Encara en l'àmbit de les infraestructures, fonts del Govern també apunten com a prioritari desbloquejar la variant d'Olot, avançar en el nou hospital Clínic o en l'ampliació de l'hospital Verge de la Cinta. L'habitatge continuarà sent central. Amb l'horitzó de la limitació de la compra especulativa, que s'hauria de concretar en els pròxims mesos, el Govern accelera ara per construir més en municipis petits -s'han tancat acords amb una trentena d'ajuntaments en aquest sentit- mentre intenta evitar pràctiques com la del bloc del carrer de Sant Agustí, a Gràcia.
Alhora, la seguretat també serà un dels temes. "Hem de continuar reduint les taxes de delictes, anem bé", assenyalen des de l'entorn del president Illa. La previsió aquest any és superar els 21.000 agents, amb l'horitzó d'arribar als 25.000 l'any 2030. En paral·lel, també s'ha acordat ampliar la plantilla de jutges a Catalunya, per facilitar els judicis ràpids i combatre el fenomen de la multireincidència. Tot plegat, amb la mirada posada en l'àmbit internacional i les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà, que ja té es deixa notar en forma d'augment de preus dels carburants o de l'Euríbor, i forçarà el Govern a moure's amb rapidesa si s'allarga en el temps.