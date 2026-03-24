La mà dreta de Puente se'n va de Catalunya; la crisi de Rodalies es queda

En els moments més durs de la crisi de Rodalies, amb el servei aturat del tot o parcialment aturat, els governs català i espanyol van anunciar que el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, es traslladaria a Catalunya fins a la resolució dels problemes. Els problemes a la xarxa ferroviària continuen, i Santano ja ha tornat a Madrid i visita Catalunya un cop per setmana per supervisar la situació. La pròxima reunió de coordinació serà aquest dijous mentre continuen els treballs per recuperar del tot el servei.
La presència de Santano va ser rellevant per quadrar Renfe i Adif en els primers compassos de la crisi, quan es va fer evident la descoordinació entre les dues empreses, la deslleialtat de l'operadora -va desobeir el Govern, que havia dit que no hi hauria servei i va començar a operar trens- i la negligència de la propietària de la infraestructura, que no ha fet el manteniment adequat a la xarxa catalana. Arran de l'accident de Gelida, aflora tot plegat i, més d'un mes després, encara no s'ha recuperat la normalitat malgrat que la presència de treballadors contractats per Adif continua.
El secretari d'Estat es va instal·lar a Catalunya el 24 de gener, segons fonts del Ministeri de Transports. I s'hi va estar durant un mes, fins a finals de febrer. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha tret ferro al fet que el ministre de Transports, Óscar Puente, no hagi trepitjat Catalunya durant tota la crisi, i de moment no hi ha prevista cap visita. En tot cas, ha destacat la presència del secretari Santano i dels màxims responsables de Renfe i Adif.
Paneque ha admès que les restriccions van per llarg però que continua el pla de treball i els recursos -uns 115 milions d'euros per via d'urgència- estan arribant. L'horitzó de recuperació d'una certa normalitat -"normalitat pre-Harry", n'ha dit Paneque, en referència al temporal que va afectar especialment la xarxa de Rodalies- és de finals d'abril o principis de maig, per un accident que va tenir lloc a finals de gener. Mentrestant, es treballa de manera coordinada amb Renfe, Adif i el govern espanyol per millorar, per exemple, la informació de les limitacions de velocitat que continuen presents a la xarxa.
La consellera a insistit que l'estat de Rodalies "no era raonable" i això es va evidenciar amb el temporal. Les primeres exigències van ser dotar de més recursos humans i econòmics per intensificar les feines de manteniment i obres. "Estem en fase de millora progressiva", ha dit, i s'ha mostrat satisfeta dels recursos que s'han abocat fins ara a la xarxa. De tota manera, Paneque ha admès que la situació dels trens -en general i ara concretament- té un impacte important en la vida dels usuaris, però ha insistit que és necessari "modernitzar la xarxa".