Arcadi España, un valencià dialogant per superar el mur de Montero

No apareixia a les travesses -de fet, tenia més números el secretari d'Hisenda, Jesús Gascón-, però finalment el valencià Arcadi España (Carcaixent, 1974) serà el nou ministre d'Hisenda. El fins ara secretari d'Estat de Política Territorial, avesat a negociar amb els governs autonòmics, serà clau per poder superar el mur que ha construït fins ara María Jesús Montero. L'ara candidata del PSOE ha Andalusia ha presentat el nou model de finançament -pendent que s'aprovi al Congrés- però ha estat inflexible a fer cessions la recaptació de l'IRPF.
De tarannà dialogant i sensible per afavorir els acords, España va ser un dels artífexs dels pactes assolits en la represa de les comissions bilaterals entre Estat i Generalitat amb l'arribada del PSC al Govern. Per exemple, per posar les bases de la reforma del finançament, l'augment dels Mossos o la creació de noves unitats judicials. A Palau, conscients que hauran de treballar colze a colze amb ell, el veuen amb bons ulls.
Sobre la taula, el nou ministre tindrà carpetes calentes. Montero es va comprometre a tancar el nou model de finançament abans de marxar a fer campanya. La proposta ja està sobre la taula, però s'ha de concretar en forma de canvis legislatius en un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que encara no s'ha convocat. En els darrers CPFF, Espanya hi era present, segons confirmen fonts coneixedores.
La seva arribada al Ministeri -o la sortida de Montero- obre una finestra d'oportunitat per intentar aconseguir els canvis legals que permetin, quan l'Agència Tributària de Catalunya estigui a punt, que la Generalitat recapti l'IRPF. La ministra sortint s'hi havia negat i el govern espanyol insisteix que no es mourà, però el president Illa ha refermat el seu compromís i des del Govern insisteixen que els acords d'investidura es compliran.
El nou ministre també haurà d'afrontar aquesta negociació i també d'altres que hi estan relacionades, com ara la negociació bilateral amb la Generalitat sobre el finançament de les competències no homogènies, per exemple amb més cessió de l'IVA. És una de les potes de la reforma del sistema que ha de servir per configurar un finançament singular per a Catalunya.
Hi haurà pressupostos?
Montero, lloada aquest dijous per Pedro Sánchez, no ha estat capaç de fer realitat els pressupostos generals de l'Estat (no se n'aproven des del 2023). S'havia compromès a presentar-los durant el primer trimestre de 2026, però la guerra a l'Orient Mitjà ha obligat el govern espanyol a aparcar aquesta qüestió per centrar-se en les mesures per fer front a les conseqüències del conflicte. Les possibilitats d'aprovar-los són escasses i, en tot cas, serà una carpeta que haurà d'entomar, també, el nou titular d'Hisenda.
Un home de la confiança de Ximo Puig
España és de la confiança de Ximo Puig i va ser el seu cap de gabinet quan era president de la Generalitat Valenciana. Després, al govern del Botànic, va ser conseller de Política Territorial fins al maig de 2022, abans de fer el salt a la conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, on va pilotar reformes fiscals rellevants. Allà ja va encapçalar la reivindicació per a un finançament més just per al País Valencià. Rigorós, de perfil tècnic i poca projecció pública, se'l considera un home de partit, on ha anat pujant i fent carrera. El vincle amb el socialisme valencià li ve de família, sobretot pel seu pare.