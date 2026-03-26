Sánchez situa Carlos Cuerpo com a vicepresident i Arcadi España com a ministre d'Hisenda

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha nomenat aquest dijous l'actual ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, com a nou vicepresident primer. Per altra banda, el nou ministre d'Hisenda serà el fins ara secretari d'Estat de Política Territorial, Arcadi España. Tots dos agafen el relleu de María Jesús Montero, un dels puntals del president espanyol fins ara i que marxarà en els pròxims dies a fer campanya com a candidata del PSOE a Andalusia. El president ha lloat la feina feta fins ara pel nou vicepresident i pel fins ara secretari d'Estat.
Sánchez ja ha comunicat els canvis al rei, Felip VI. El president també ha tingut paraules d'agraïment per a Montero. "És la millor política que he conegut, un pilar fonamental per al govern aquests últims quasi vuit anys", ha dit, i ha destacat la bona feina feta en l'àmbit econòmic, per reforçar els serveis públics, en la gestió dels fons europeus o en el diàleg amb la resta de grups parlamentaris. "Ha fet d'Espanya un país millor i per això li estic i li estaré sempre agraït", ha afirmat.
Cuerpo era un dels noms que havia sonat els darrers dies per succeir Montero. Finalment ho ha fet, però com a vicepresident primer. Moderat, extremeny, i amb perfil més tècnic que polític, ha mantingut a ratlla les pretensions de Yolanda Díaz com a ministra de Treball, però ha tingut cintura per cedir quan ha calgut. Continuarà pilotant la cartera d'Economia, però ara més reforçat en el càrrec de vicepresident primer. "Està fent una gran feina", ha dit Sánchez.
El relleu de Montero a Hisenda serà el valencià Arcadi España, fins ara mà dreta del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Abans havia fet de conseller d'Hisenda al govern de Ximo Puig, al País Valencià, on va pilotar reformes fiscals de fons. Des del govern espanyol, ha participat en algunes reunions de pes, com la del finançament singular, que ara haurà de culminar. "Mantindrà Espanya al camí de la transformació, l'estabilitat i la reducció del dèficit", ha garantit Sánchez.
Una negociació de finançament per culminar
Montero es va comprometre a tancar el nou model de finançament abans de marxar a fer campanya. La proposta ja està sobre la taula, Andalusia és el territori que més se'n beneficia, però els diners addicionals que rebrà Catalunya són els que han inquietat més la resta de comunitats autònomes. En tot cas, el nou finançament s'ha de concretar en forma de canvis legislatius en un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que s'havia de fer entre març i abril, però encara no està convocat i ja no el presidirà Montero. Després d'aquesta cita, la reforma podrà arribar al Congrés on no té garantida l'aprovació. La carpeta, una patata calenta per al govern espanyol, l'haurà d'entomar España com a successor de la ministra.
La nova situació obre una finestra d'oportunitat per intentar aconseguir els canvis legals que permetin, quan l'Agència Tributària de Catalunya estigui a punt, que la Generalitat recapti l'IRPF. Montero s'hi havia negat i el govern espanyol insisteix que no es mourà, però el president Illa ha refermat el seu compromís i des del Govern insisteixen que els acords d'investidura es compliran. El successor de Montero haurà d'afrontar aquesta negociació i també d'altres que hi estan relacionades, com ara la negociació bilateral amb la Generalitat sobre el finançament de les competències no homogènies, per exemple amb més cessió de l'IVA. És una de les potes de la reforma del sistema que ha de servir per configurar un finançament singular per a Catalunya.
Hi haurà pressupostos?
Montero no ha estat capaç de fer realitat els pressupostos generals de l'Estat (no se n'aproven des del 2023). S'havia compromès a presentar-los durant el primer trimestre de 2026, però la guerra a l'Orient Mitjà ha obligat el govern espanyol a aparcar aquesta qüestió per centrar-se en les mesures per fer front a les conseqüències del conflicte. Les possibilitats d'aprovar-los són escasses -la majoria de la investidura cada cop és menys operativa, encara que Sánchez pot exhibir el suport de Junts a les mesures per mitigar els efectes de la guerra- i, en tot cas, serà una carpeta que haurà d'entomar, també, España nou titular d'Hisenda.