Els Comuns fan una crida a la «mobilització» per l'habitatge i garanteixen lluitar per recuperar la pròrroga de lloguers

Els Comuns han fet aquest Primer de Maig una crida a la "mobilització" de la ciutadania per defensar el dret a l'habitatge i aconseguir la recuperació de la pròrroga dels lloguers tombada aquesta setmana al Congrés. En una atenció als mitjans, el ministre de Cultura i responsable Institucional dels Comuns, Ernest Urtasun, ha assegurat que les pròrrogues aconseguides mentre el decret va ser vigent són "vàlides" i ha dit que continuaran lluitant per recuperar la mesura.\r\n\r\nPer la seva banda, l'alcaldable per BComú, Gerardo Pisarello, ha criticat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a qui ha acusat de "fallar" en matèria d'habitatge. Segons Pisarello, Collboni ha disminuït a la meitat la inversió en habitatge públic i està "menyspreant" els veïns i "abandonant els serveis socials". Pisarello ha dit, a més, que el fet de limitar els lloguers "és l'única manera d'evitar que els grans especuladors es quedin amb el 40-50% dels salaris de la gent treballadora". \r\n\r\n\r\nAquest 1 de maig tornem a sortir al carrer perquè la ciutat és de qui la treballa, no d’uns pocs privilegiats que s’enriqueixen a costa de salaris de precarietat i d’especulació immobiliària.\r\n\r\nSom moltes més les que diem alt i clar: més drets laborals, més habitatge digne,… pic.twitter.com/dHHCrUTmTg\r\n— Barcelona en comú (@bcnencomu) May 1, 2026\r\n\r\n\r\n \r\n