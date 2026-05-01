Política

Els Comuns fan una crida a la «mobilització» per l'habitatge i garanteixen lluitar per recuperar la pròrroga de lloguers

  Pisarello també és el portaveu de BComú a l'Ajuntament de Barcelona

Publicat el 01 de maig de 2026 a les 13:25

Els Comuns han fet aquest Primer de Maig una crida a la "mobilització" de la ciutadania per defensar el dret a l'habitatge i aconseguir la recuperació de la pròrroga dels lloguers tombada aquesta setmana al Congrés. En una atenció als mitjans, el ministre de Cultura i responsable Institucional dels Comuns, Ernest Urtasun, ha assegurat que les pròrrogues aconseguides mentre el decret va ser vigent són "vàlides" i ha dit que continuaran lluitant per recuperar la mesura.

Per la seva banda, l'alcaldable per BComú, Gerardo Pisarello, ha criticat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a qui ha acusat de "fallar" en matèria d'habitatge. Segons Pisarello, Collboni ha disminuït a la meitat la inversió en habitatge públic i està "menyspreant" els veïns i "abandonant els serveis socials". Pisarello ha dit, a més, que el fet de limitar els lloguers "és l'única manera d'evitar que els grans especuladors es quedin amb el 40-50% dels salaris de la gent treballadora". 

 

