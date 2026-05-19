«La plaça del poble de la democràcia»: els Premis Nacionals de Comunicació homenatgen el «Diari de Sabadell» i la premsa local

Sabadell ha acollit aquest dimarts la festa de lliurament dels Premis Nacionals de Comunicació 2025, en una cerimònia encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa. És el segon cop que els guardons s’atorguen fora de Barcelona. Hi havia motiu. El Diari de Sabadell ha estat guardonat en la categoria de Premi Nacional de Proximitat -ex aequo amb el programa Hospital de proximitat, coproduït per TV Mataró i la XAL- i el Banc Sabadell ha estat premiat per la seva campanya de comunicació davant l’opa hostil del BBVA.
El rotatiu vallesà ha estat guardonat per ser “capçalera de referència del periodisme local català, hereva d’una llarga tradició periodística i profundament vinculada a la vida informativa, cívica i cultural de la ciutat i del Vallès”. El guardó en destaca “la continuïtat i la capacitat d’adaptació” de la capçalera, així com el seu arrelament al territori, i en subratlla una “aportació rellevant al pluralisme informatiu local”.
L’editor i director del Diari de Sabadell i del Diari de Terrassa i president del Grup Edicions de Premsa Local (al qual pertany Nació), Marc Basté, ha perfilat la significació de la premsa local, una xarxa de mitjans locals més necessaris que mai per preservar una societat civil democràtica. Basté ha assenyalat que aquests mitjans són “la plaça del poble”, amb uns professionals que es poden trobar fàcilment pel carrer, el que els fa encara més creïbles.
Marc Basté ha afirmat que en moments com els actuals, “temps de notícies falses i pseudotransparències tramposes, el periodisme de proximitat és la primera i l’última trinxera” d’una societat madura i democràtica. L’editor ha agraït a les administracions el seu suport “valent” als mitjans i ha reconegut que la tasca de fer reeixir un projecte com el Diari de Sabadell “no ha estat, no és ni serà fàcil”. Basté ha elogiat el “lideratge” d’Albert Acín, director adjunt del rotatiu al capdavant de tot un equip de professionals, i ha conclòs amb un “Visca el periodisme local!”.
Salvador Illa ha vinculat, en la seva intervenció, el periodisme amb la democràcia, assegurant que potser no tothom està en condicions de governar, però sí de valorar com es governa. S'ha referit al matí "intens informativament" d'aquest dimarts, tot afirmant que les notícies que s'han donat "s'han comunicat en català, que és la llengua del país". Ha agraït a Justo Molinero el seu compromís amb el país i ha reclamat que, malgrat la "basarda" que fan molts canvis que es produeixen, com en el camp tecnològic, "cal informar també de les oportunitats i de les bones notícies que es generen".
El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, ha recollit el guardó a l’entitat financera, rubricant la cohesió de tota la gent del banc durant el procés de l’opa hostil, i ha destacat la “creativitat” de la campanya feta pel Sabadell. “Sempre recordarem el drac”, ha dit en referència a un dels spots més celebrats de la campanya de defensa de l’entitat catalana. Ha subratllat “la claredat, el llenguatge comprensible i l’honestedat” de l’estratègia comunicativa de la institució financera.
L’acte s’ha celebrat aquest dimarts al Teatre Principal de Sabadell i ha començat amb la benvinguda per part de Les Mamarazzis, les periodistes Laura Fa i Lorena Vázquez. Ha intervingut l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. S’han lliurat també els premis en les categories de Comunicació Digital a la plataforma 3Cat; Comunicació Radiofònica a RAC1; Comunicació Televisiva a RTVE Catalunya; el Premi Nacional de Comunicació de Premsa a Esther Vera, directora de l’Ara, i el Premi Nacional d’Honor al veterà Justo Molinero.
Xavier Bundó, Jordi Basté i Toni Clapés han recollit el guardó a RAC1. Clapés ha assenyalat que la seva feina és “fer ràdio, però sobretot fer companyia, sense superioritats morals ni impostures”. Ha al·ludit a la immediatesa de la ràdio, que en un dia com avui, que ha començat amb l’acord de pressupostos i ha seguit amb el processament de Rodríguez Zapatero i amb la detenció de Jonathan Andic, ha quedat ben clar. Jordi Basté ha tingut paraules de record per Carles Vilarrubí i ha llançat al públic una frase punyent: “Comunicar cada vegada és més fàcil, el que costa és entendre’ns”, tot dient que el periodisme és imprescindible per endreçar un debat públic rigorós.
L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha elogiat el Diari de Sabadell per la seva trajectòria -que celebra els seus 50 anys d’història- i s’ha referit a la “bona comunicació”, en moments en què un algoritme pot decidir qué es vol veure abans que els lectors ho facin. “Cal trobar altaveus propis”, ha dit, al·ludint als qui aparenten emular els mitjans seriosos per practicar la desinformació.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha al·ludit a la capacitat del país d’integrar tothom que ve d’altres terres, amb el català com a “l’eina més poderosa de cohesió que tenim, com una casa comuna, en una societat que vol viure plenament en català”. Dalmau ha lloat els mitjans responsables que saben conrear el català i ha esmentat un altre dels guardonats, el periodista radiofònic Justo Molinero.
Al llarg de tot l’acte s’ha repetit una idea que ha dominat la major part de les intervencions: la rellevància dels mitjans i de la paraula creïbles com a pilar bàsic d’una comunitat civil i democràtica. La paraula que salva enmig del xivarri de les xarxes. Com ha dit l’alcaldessa, citant Pere Quart, “és la paraula la que menyscaba els tirans”.