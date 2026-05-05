El Diari de Sabadell, Premi Nacional de Comunicació

El Diari de Sabadell ha guanyat el Premi Nacional de Comunicació, en la categoria de Proximitat. Propietat del Grup Edicions de Premsa Local, la mateixa editora de Nació, el Diari de Sabadell és una capçalera històrica i el Govern li ha atorgat el guardó en reconeixement pel seu paper de "referència en el periodisme local català" i el seu vincle amb la vida "informativa, cívica i cultural" de Sabadell i del Vallès.
Editat per Marc Basté, també editor de Nació, l'executiu català en destaca "la continuïtat i capacitat d'adaptació" del diari, que "reforcen el valor d'un projecte periodístic arrelat al territori i amb una aportació rellevant al pluralisme informatiu local". El premi s'ha concedit ex aequo amb el programa Hospital de proximitat, coproduït per TV Mataró i la Xarxa Audiovisual Local (XAL), per "apropar amb sensibilitat" la realitat del sistema sanitari i prestigiar els serveis públics de salut.
Els Premis Nacionals de Comunicació són el màxim reconeixement a l'excel·lència en el camp de la comunicació a Catalunya o en llengua catalana. Els de l'any 2025, aprovats aquest dimarts a la reunió del consell executiu, es lliuraran el proper 19 de maig al Teatre Principal de Sabadell. El jurat, reunit el passat 9 d'abril, ha atorgat els premis també a la plataforma 3Cat, a Rac1, a RTVE Catalunya, al Banc Sabadell, a la periodista Esther Vera, i a Justo Molinero.
Aquests són els guardonats:
- Banc Sabadell, Premi Nacional de Comunicació Publicitària i Corporativa
- Diari de Sabadell i Hospital de proximitat, Premi Nacional de Comunicació de Proximitat
- Plataforma 3Cat, Premi Nacional de Comunicació Digital
- RAC1, Premi Nacional de Comunicació Radiofònica
- RTVE Catalunya, Premi Nacional de Comunicació Televisiva
- Esther Vera, Premi Nacional de Comunicació de Premsa
- Justo Molinero, Premi Nacional d'Honor
En el cas de Banc Sabadell, el Govern destaca la campanya de màrqueting durant el procés de l'oferta pública d'adquisició, que va saber "connectar amb les preocupacions, reptes i motivacions dels petits accionistes" i que va servir per "mantenir la independència del banc" i evitar la compra per part de BBVA.
També es guardona la plataforma 3Cat, per "haver-se consolidat com un entorn de consum audiovisual útil, accessible i plenament connectat amb els nous hàbits d'audiència" i haver aconseguit arribar a nous públics o a aquells espectadors que s'havien allunyat de la televisió lineal.
RAC1 també és un dels premiats. En aquest cas, per haver assolit una "fita històrica" de la ràdio en català i haver superat el milió d'oients diaris. "Ha sabut construït i consolidar un model de comunicació basat en la credibilitat, la immediatesa i la proximitat", destaca el Govern.
Pel que fa a RTVE Catalunya, el premi s'atorga en reconeixement dels més de 60 anys des de la primera emissió en català i per la seva defensa de la llengua, una aposta reforçada amb la posada en marxa de la 2Cat, que ha "contribuït a l'increment de l'oferta televisiva en català a Catalunya".
El Govern també premia la periodista Esther Vera, directora del diari Ara, per haver consolidat el mitjà com una de les capçaleres de referència, pel model de subscripcions digitals i per l'aposta per un model híbrid entre paper i digital. L'executiu en destaca el rigor informatiu i la veu pròpia.
I pel que fa al premi d'honor, se l'endú Justo Molinero, com a reconeixement a una trajectòria professional radiofònica i empresarial d'èxit. "Ha convertit la ràdio en una eina de cohesió social", destaca el Govern, que assegura que des de Radio TeleTaxi ha aconseguit "integrar generacions senceres d'immigrants".