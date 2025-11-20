Membres de l'ANC reclamen que el Parlament pressioni perquè les pintures de Sixena es quedin al MNAC

Una cinquantena de membres de la sectorial de la gent gran de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) han reclamat davant les portes del Parlament un posicionament "clar" perquè les pintures de Sixena es quedin al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). El col·lectiu ha registrat un escrit a la cambra catalana per demanar als diputats i diputades que instin el Govern a "emprendre totes les accions necessàries" per garantir la conservació de les pintures. Reclamen un "compromís" de les institucions catalanes i denuncien el seu "silenci i inacció". Segons fonts de la Presidència del Parlament, està previst que el president de la cambra catalana, Josep Rull, els rebi la setmana que ve.\r\n