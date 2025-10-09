Els catalans van més al museu, al teatre i al cinema que els ciutadans de la resta de l'Estat

Els catalans són els ciutadans de l’Estat que acudeixen amb més assiduïtat als museus, teatres, concerts i cinemes, segons l’enquesta d’hàbits i pràctiques culturals a Espanya 2024-2025, presentada pel Ministeri de Cultura. Les dades constaten una diferència notable entre l’aposta cultural dels ciutadans de Catalunya en comparació amb els de la resta d’Espanya, destacant l’èxit d’assistència a les arts escèniques i els hàbits de lectura.
Èxit d’assistència als museus
Catalunya lidera l’assistència als museus en els darrers 12 mesos, amb un 48% de la població que assegura haver-hi anat, com a mínim en una ocasió, mentre que la mitjana espanyola se situa en un 40,6%. La diferència també és notable en les visites dels últims tres mesos: un 24,8% dels catalans davant del 18,9 de la resta de l’Estat.
La dinàmica no canvia quan parlem d’exposicions; en els darrers 12 mesos, un 40,6% dels residents a Catalunya n’ha visitat alguna, gairebé set punts per sobre de la mitjana. El mateix passa amb els monuments, jaciments o arxius, estadístiques d’assistència que on els catalans se situen per sobre de la mitjana espanyola. Els motius als quals addueixen aquells que no han visitat cap museu són la falta de temps (29,4%), l’elevat preu de les entrades (17,7%) o la falta d’interès (19,6%).
Catalunya, líder també en arts escèniques
Els catalans també lideren l’assistència als espectacles d’arts escèniques, amb un 39,6% de la població que assegura haver-hi assistit en aquest últim any, gairebé 10 punts per sobre de la mitjana. Pel que fa al teatre, els resultats de l’enquesta revelen que en els darrers 12 mesos un 35% dels catalans han anat al teatre, almenys una vegada, dada que se situa també per sobre de la mitjana l’Estat (24,7%). La falta de temps (30,3%), d’interès (24,1%) i el preu (21,6%) són els principals arguments d’aquells que no assisteixen al teatre. L’opera, el ballet, la dansa i el circ també registren dades d’assistència positives entre la població catalana.
Catalunya manté l’hàbit de lectura
L’enquesta també converteix en dades els hàbits de lectura, i col·loca als catalans entre els lectors més fidels de l’Estat. Un 72,7% assegura haver-se llegit un llibre en l'últim any, per sobre de la mitjana del 64,9%. Un 62,1% manté l’hàbit en els darrers tres mesos, 7 punts per sobre del conjunt d'Espanya, i la falta de temps (47,4%) és el principal motiu al qual apel·len per no fer-ho amb més assiduïtat.
Cau l'interès per la tauromàquia i la música clàssica
Els resultats de l’enquesta destaquen un descens en l’interès per la tauromàquia arreu de l’Estat. Des del Ministeri de Cultura afirmen que el 20% dels assistents habituals de les places de toros, ja no hi van.
L’estudi també exposa la situació de la música clàssica, i revela que un de cada deu catalans ha acudit a un concert d’aquest gènere en els darrers 12 mesos, i dos de cada tres no hi han anat mai o gairebé mai. El principal motiu és la falta d’interès (42%), mentre que pel que fa a la música actual, aquells que no assisteixen a concerts o atribueixen a la falta de temps (28,5%) o el preu (26,8%).