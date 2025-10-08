Els joves catalans creients són més practicants que la gent gran

Els joves catalans són menys religiosos que la gent gran, però els creients d'aquest grup d'edat són més practicants que qualsevol altre, segons un estudi universitari impulsat per la Generalitat sobre la religiositat de la joventut catalana. Basat en dades del 2023, l'informe confirma la continuïtat del procés de secularització a Catalunya: només el 41,2% dels joves de 16 a 34 anys es consideren religioses, enfront del 62,7% dels majors de 65 anys.
Tot i això, els joves creients són més constants: el 13,7% dels joves de 16 a 24 anys assisteixen setmanalment a centres de culte, per sobre de la mitjana general (9,8%). Fins i tot superen els majors de 65 anys, que registren un 10,2%.
Els musulmans, els més practicants
El nivell de pràctica varia segons la confessió religiosa. Entre els joves, el 14,5% són musulmans i el 5,8% evangèlics o protestants, percentatges molt superiors als de la població més gran. Dels joves d’entre 16 i 24 anys que practiquen cada setmana, el 68% són musulmans, el 16% catòlics i el 15% protestants. De fet, els musulmans són els més practicants en totes les franges d’edat fins als 64 anys.
Aquesta realitat s’emmarca en una gran diversificació religiosa que ha viscut Catalunya en les darreres dècades. Només el 36,4% dels joves es declaren catòlics, mentre que augmenten els musulmans, els protestants i les persones sense religió. El 22% dels joves es defineixen ateus i el 16,9% agnòstics, un fet que evidencia un canvi profund en la manera de viure i entendre la fe entre les noves generacions.
Més respecte, però també més discriminació
Tot i el baix nivell de coneixement dels joves sobre les diferents confessions (el 56,9% admeten tenir un coneixement “baix”), són els més oberts i respectuosos: el 87,8% acceptaria tenir un centre de culte prop de casa seva, per sobre de la mitjana general del 79,3%. Tanmateix, també són els qui més pateixen discriminació religiosa. El 9,6% dels joves d’entre 16 i 24 anys afirma haver-ne patit, davant del 2% dels majors de 65 anys.