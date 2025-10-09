El permís per defunció s'ampliarà fins als 10 dies

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat aquest dijous al matí que el seu ministeri presentarà un decret per ampliar els permísos per defunció fins a 10 dies i crear un nou permís per cures pal·liatives. La líder de Sumar assegura que un dels problemes de la productivitat a Espanya és que s'obliga a la gent a treballar en condicions no favorables. "Ningú no pot treballar bé dos dies després de la mort d'un pare, una mare, un fill o un amic, ningú. Tampoc cap pare pot treballar en condicions si té un fill malalt o en tractaments pal·liatius" ha afirmat.
Díaz ha afirmat que s’ha de parlar de l’absentisme a Espanya, però "del de veritat". "El treballador que enterra a una mare o no va al treball perquè ha de cuidar el seu fill no és un absentista” ha exposat la ministra. Assegura que l’impacte públic de l’absentisme a Espanya costa a les empreses un punt i mig del PIB.
La ministra de Treball ha indicat que la ampliació del permís fins a 10 dies serà per "consanguinitat", tot i que també es limitarà l'afinitat, però no ha concretat fins a quin grau. Actualment, es donen dos dies de permís per la defunció d'un familiar de primer i segon grau de consanguinitat i quatre si es necessita desplaçar a una altra localitat. Aquest graus de consanguinitat inclouen pares, fills, germans, avis i nets.
Més permisos per als treballadors
Fa dos mesos el govern espanyol ja va aprovar retribuir dues setmanes més per permís de cura d'un menor de fins a vuit anys, que se sumen a les vuit setmanes no retribuïdes que ja recull l'Estatut dels Treballadors. També ha ampliat el permís per naixement fins a les 17 setmanes -una més- que s'han de gaudir abans de l'any d'edat del fill.
Amb aquesta ampliació, els treballadors amb fills disposaran d'un total de 19 setmanes retribuïdes al 100%, dues per cura d'un menor de fins a vuit anys, a més de les vuit setmanes més no retribuïdes que contempla l'article 48 bis de l'Estatut dels Treballadors. En tercer lloc, des del 2024 existeix el permís per lactància i Sumar ha assumit el "compromís polític" d'afegir una vintena setmana retribuïda, amb una més per permís per naixement. En el cas de les famílies monoparentals, els permisos retribuïts s'ampliaran a 32 setmanes i quatre es podran gaudir fins que l'infant tingui vuit anys en concepte de permís de cura d'un menor.
Amb aquestes mesures, el govern de coalició de PSOE i Sumar amplien diversos permisos als treballadors que garanteixen més dies per cuidar les seves situacions personals.