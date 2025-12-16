Anna Guitart, nova directora de l’Institut Ramon Llull

La periodista i guionista barcelonina Anna Guitart assumirà la direcció de l’Institut Ramon Llull el 8 de gener de 2026, després que aquest dimarts la Junta Rectora del Consorci de l’Institut Ramon Llull hagi aprovat el seu nomenament. Guitart és periodista i guionista, especialitzada en literatura i llibres. Ha estat la comissària responsable de dissenyar la proposta literària i artística de Barcelona com a convidada d’honor a la FIL de Guadalajara.
Assumirà la direcció després que el passat 7 de novembre finalitzés l’etapa de Pere Almeda al capdavant d’aquesta institució, dedicada a la projecció internacional de la llengua i cultura catalanes. El Consorci està integrat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de Palma.
Guitart va iniciar la seva trajectòria professional a Ràdio Barcelona i després va treballar al programa La República, de Joan Barril, a COM Ràdio. Va formar part de l’equip del documental Setembres, de Carles Bosch.
Ha treballat com a guionista en programes com De què va (Canal 33), El bocamoll (TV3) o Via Llibre (Canal 33), i va dirigir la segona temporada del programa Savis (Canal 33). Ha presentat i dirigit programes literaris i d’entrevistes com la secció de llibres del programa Tria33 (Canal 33) i Tot el temps del món (Canal 33). Ha col·laborat amb el programa Tot es mou (TV3), a El matí de Catalunya Ràdio i al diari Ara; ha estat assessora editorial de la revista El món d’ahir.
La Junta Rectora ha estat encapçalada per la consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar; el secretari autonòmic de Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears, Pedro Vidal Monserrat; i el regidor de Cultura i Indústries Creatives de l’Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé.