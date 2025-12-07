Barcelona tanca una Fira Internacional del Llibre d'«èxit» a Guadalajara amb més de 950.000 visitants

Barcelona ha tancat aquest diumenge la 39a Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara (Mèxic), de la qual ha estat la ciutat convidada enguany. El desembarcament de la capital catalana a Jalisco ha estat un "èxit", segons l'Ajuntament de Barcelona, amb nou dies d'un ambiciós programa cultural que ha anat més enllà de la literatura. La fira ha rebut més de 950.000 visitants, un 5% més que el 2024. La FIL de Guadalajara s'ha convertit en l'operació més gran de promoció internacional de la cultura i la literatura catalanes que ha fet mai Barcelona, amb el suport de la Generalitat. L'edició de 2026 tindrà Itàlia com a país convidat.
La comissària de la delegació barcelonina, Anna Guitart, en declaracions a l’ACN, fa una valoració “molt positiva” de la fira, assegurant que ha beneficiat al sector editorial i també als autors que han participat. “Estem contents de la rebuda per part de Guadalajara, hem vist Barcelona per tot arreu i la majoria actes plens”, assegura, “hem detectat molt d’interès per tot el que es fa”.
En aquest sentit, la comissària creu que la participació d’enguany es podria considerar “una llavor” que ha de servir per continuar alimentant els lligams entre les dues ciutats els pròxims anys. “Tenir un reflex en el futur, quan Barcelona ja no sigui convidada d’honor”, detalla. Pel que fa als principals reclams, Guitart admet que algunes coses “ja les esperaven”, com és el cas del furor per Joan Manuel Serrat. “Caminar amb ell per Guadalajara era complicat i es va convertir en una persona molt sol·licitada quan vam anunciar que seria el nostre ambaixador”, afegeix.
La FIL ha rebut 953.000 visitants –a diferència d'altres fires del sector aquesta és oberta al públic– que han pogut passejar pel pavelló de Barcelona, inspirat en les places porxades de la ciutat i situat estratègicament a l'accés principal del recinte. Ubicacions com la plaça Reial o la plaça Vicenç Martorell han inspirat els seus creadors. Amb més de 1.000 metres quadrats, ha inclòs un auditori per a un centenar de persones i una gran llibreria amb 10.000 llibres vinculats a la ciutat, dels quals se n'han venut uns 5.300.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va inaugurar l'espai al costat de la directora general de la FIL, Marisol Schulz, proposada per rebre la Medalla al Mèrit Cultural del consistori català. Un cop finalitzada la fira, el pavelló es desmuntarà i s'aprofitarà per part de la Univeritat de Guadalajara, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona. A banda de Collboni, la FIL ha rebut la visita d'autoritats com el president de la Generalitat, Salvador Illa, i els ministres Ernest Urtasun i Yolanda Díaz.
Interès per la cultura i el català
Un dels espais més concorreguts del pavelló barceloní –ubicat a l’entrada de la FIL– va ser la llibreria, per on centenars de persones passaven cada dia. Melissa Navarro, encarregada de la seva part operativa, afirma que ha anat d’allò més bé i que han rebut la visita de gent de tota mena. “Clients que tenien clar què buscaven, i d’altres –sovint joves– que anaven a mirar què podien trobar d’altres països i editorials. També ha copsat un gran interès per tot allò en català. “Originals, traduccions i també material per aprendre a parlar l’idioma”, detalla.