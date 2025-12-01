Illa i el governador de Jalisco aposten per un vol directe entre Barcelona i Guadalajara

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el governador de l'estat de Jalisco (Mèxic), Pablo Lemus, s'han fixat el "repte" d'impulsar un vol directe entre Guadalajara i Barcelona "al més aviat possible". Segons Illa, la relació entre les dues ciutats "demana" que hi hagi aquesta connexió aèria, tot i que la proposta és molt a les beceroles. "Hi posarem tot el suport institucional i del tipus que calgui perquè sigui una realitat", ha assegurat Illa. L'anunci s'ha fet durant un acte a Casa Jalisco, residència oficial del governador, on aquest dilluns els dos governs han signat un acord de col·laboració entre els dos territoris en l'àmbit de les tecnologies digitals avançades, la supercomputació i la intel·ligència artificial.
Aquest acord entre els dos governs preveu l'impuls de la cooperació entre centres de recerca i investigació. També servirà per afavorir els intercanvis culturals, especialment en la indústria audiovisual per intercanviar bones pràctiques i coneixement en temes com la lluita contra el canvi climàtic, la prevenció d'incendis forestals o la preservació de la biodiversitat.
De fet, la proposta d'obrir un vol directe entre les dues capitals és, per a Illa, una "concreció" per "facilitar l'intercanvi de relacions" entre els dos territoris. El president de la Generalitat, ha destacat el compromís amb "la generació de prosperitat i el desenvolupament econòmic, industrial i tecnològic" dels dos governs com a principals punts d'unió entre Catalunya i Jalisco: "Tenim moltes possibilitats i punts en comú per enriquir-nos mútuament".
En aquest context, Illa també ha anunciat que Catalunya prepara una estratègia global per "potenciar els llaços" amb Amèrica Llatina que comptarà amb el suport del govern espanyol. Illa i Lemus ja es van reunir a l'abril al Palau de la Generalitat i aquesta trobada a la capital de Jalisco serveix ara per segellar l'inici de la cooperació entre els dos territoris.
De fet, un dels objectius del viatge del president de la Generalitat a Mèxic és justament reforçar les relacions institucionals amb el país asteca i l'acord amb Jalisco se suma al que ja té el Govern amb Ciutat de Mèxic des del 2024. Els caps de governs han destacat les potencialitats compartides entre Jalisco i Catalunya en l'àmbit tecnològic
Jalisco és una de les regions amb un dinamisme econòmic i cultural més elevat de Mèxic i és una de les capitals tecnològiques d'Amèrica Llatina. En aquest sentit, Guadalajara es considera el Silicon Valley de Mèxic per ser un pol important de la indústria tecnològica i d'innovació. El seu governador, Pablo Lemus, ha dit emmirallar-se en Catalunya en l'àmbit de la supercomputació per "seguir creixent".
Inauguració de l'estand de Catalunya a la FIL
L'agenda del tercer dia del viatge institucional d'Illa a Mèxic és la més atapeïda fins al moment. A banda de la signatura de l'acord de col·laboració amb l'estat de Jalisco i la visita oficial a la FIL, Illa té programades quatre reunions més per a aquest dilluns.
A primera hora, el president s'ha reunit ja amb els rectors de les universitats catalanes desplaçades a la FIL, la UB, la UAB i la UPF. També en clau catalana, Illa s'ha pogut trobar una estona amb alguns dels escriptors catalans presents a la Fira del Llibre, com Carme Riera, Victòria Szpunberg i Josep Maria Miró.
En l'àmbit internacional, el president català es reuneix també amb l'ambaixador de la Unió Europea a Mèxic, Francisco André. Finalment, després d'inaugurar l'estand de Catalunya a la FIL, Illa mantindrà també una trobada amb joves artistes catalans.