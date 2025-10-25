Barcelona recupera una llibreria a l'epicentre de la turistificació

Barcelona està immersa en un canvi continu, un clar exemple són el tipus de comerços que cada cop ocupen la ciutat. Mentre antigament una gran part dels comerços eren familiars, ara les cadenes es cruspeixen als negocis petits o simplement l'alt nivell del preu de lloguer dels locals són inassumibles per un negoci familiar i qui pot fer-hi front són les grans corporacions. Tot plegat fa que quan un comerç "de tota la vida" sobreviu, se celebri.
El cas de la Llibreria Sant Jordi ha estat un èxit. Fa pocs mesos, durant la primavera, la llibreria va anunciar que liquidava gran part dels productes del seu comerç, els llibres, per un imminent tancament després que el propietari moris i ningú se'n volgués fer càrrec, en bona part, per la pujada del preu del lloguer.
El suport dels barcelonins
El tancament de la històrica llibreria es veia venir i durant la darrera setmana es van posar tots els llibres a meitat de preu: la venda va ser un èxit. Molts barcelonins i amants de la literatura van acostar-s'hi per intentar fer front al que significava tancar un comerç pròxim al barri Gòtic, al cor de la ciutat.
Dos catalans, de Barcelona, al capdavant
Ara, però, hi ha hagut un capgirell. La Llibreria Sant Jordi original va morir, però la por de veure un altre forn de pa o un altre macrollibreria s'ha esvaït quan des de Time-Out, revista cultural, han confirmat que dos empresaris catalans i de Barcelona es faran càrrec de la continuïtat de la Llibreria, tot i que ara serà diferent. Temps d'Oci -l'empresa que se'n fa responsable- obrirà el local en forma d'un bar de vins, i els propietaris asseguren que serà per treballar més de cara als barcelonins que no pas als turistes.
Tot i que l'oferta no sigui exactament la mateixa que la que oferia la Llibreria Sant Jordi, els nous amos mantindran tant l'estètica com els llibres. Certament, aquesta empresa ja es va ubicar a una altra llibreria clàssica de Barcelona, la Llibreria Quera, i van implementar el que volen fer ara al carrer de Ferran: preservar el patrimoni físic, la llibreria i oferir una activitat complementària de degustació.
La Llibreria Sant Jordi, present per fer créixer la cultura
Rafael Serra, nou propietari de l'establiment, ha detallat a Time-Out com es distribuirà cada racó del local. "Hi haurà dos espais físics i un de filosòfic: els físics seran la llibreria i una rebotiga amb un espai de degustació", ha explicat Serra.
Per altra banda, l'espai filosòfic serà perquè la Llibreria Sant Jordi en seguirà formant part donat que serà un establiment inclòs dins del programa Cultura Viva de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest busca donat suport a la cultura mitjançant activitats com presentacions de llibres, col·loquis, entre d'altres.