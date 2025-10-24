Tanca una llibreria històrica de Barcelona, referent de la defensa del català

Tancament sobtat a Barcelona. La llibreria Ona, situada al barri de Gràcia, abaixa la persiana per sempre. Després de la mort el passat mes d'abril de la seva llibretera, Montserrat Úbeda, el futur de la llibreria havia quedat en dubte. Finalment, L'independent de Gràcia ha informat del tancament definitiu. La llibreria Ona del carrer Pau Claris continuarà oberta. Malgrat la coincidència amb el nom, les dues llibreries funcionaven empreses separades.
La llibretera Montserrat Úbeda va morir el 27 d'abril d'enguany. Amb el seu traspàs quedava en dubte el futur de la llibreria, tot i que els mesos posteriors va continuar amb normalitat. En les darreres setmanes hi havia el rumor que Tatxo Benet -propietari de la llibreria- volia canviar el nom de la llibreria pel de Montserrat Úbeda, però no serà així. La notícia, hauria agafat per sorpresa a la família d'Úbeda, que no estava informada de les intencions de Bonet.
Llibreria catalanista
La llibreria es va fundar el 1962 a la Gran Via, i ràpidament es va convertir en un dels símbols de la difusió del llibre en català. La va fundar Jordi Úbeda, pare de Montserrat, amb l'objectiu de recuperar i reivindicar la cultura i la llengua catalanes. Va ser pionera perquè va començar a vendre llibres únicament en català durant el franquisme.
Després de tancar per problemes econòmics el 2010, la va reobrir Montserrat Úbeda el 2013 gràcies a l'ajut econòmic de Tatxo Benet, fidel client de la llibreria. En aquesta darrera etapa, i es conservava la tendència de només vendre llibres en català. Úbeda va ser reconeguda el 2019 amb la Creu de Sant Jordi en reconeixement de la “labor de difusió cultural a través del llibre i la lectura i per la seva aposta decidida per preservar i difondre els valors de la literatura i de la llengua catalanes”.
Precisament, Tatxo Benet deixarà de formar part de Mediapro. Orient Hontai, el grup xinès propietari de la companyia audiovisual catalana, ha decidit fer una sacsejada a l'equip gestor de l'empresa i consolidar així un canvi de direcció que va començar amb la sortida d'un altre dels fundadors, Jaume Roures.