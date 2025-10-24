Mor Anna Balletbò, exdiputada socialista al Congrés

L'exdiputada socialista Anna Balletbò ha mort aquest divendres als 81 anys, segons ha informat Efe i han recollit diversos mitjans. Actualment, presidia la Fundació Internacional Olof Palme. Com a diputada al Congrés, va ser l'única parlamentària que els colpistes del 23-F van deixar sortir de l'hemicicle perquè estava embarassada. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tingut un record per Balletbò. "La recordarem com una gran servidora pública, valenta i defensora dels valors socialistes quan era més difícil i necessari", ha dit a través de X. Altres dirigents del PSC, com Miquel Iceta, també han lamentat la notícia. "El seu record ens acompanyarà sempre", ha escrit. \r\n\r\nBalletbò va ser diputada en la primera legislatura després de la recuperació de la democràcia i va ocupar un escó fins a l'any 2000. Mestra i periodista, també va formar part de l'etapa fundacional del PSC. Nascuda a Santpedor (Bages) l'any 1943, també va fer de professora de Ciències de la Informació a la UAB i entre l'any 2008 i 2010 va ser membre del consell de govern de la CCMA. Va col·laborar amb diversos mitjans i el 2006 va rebre la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria com a periodista i com a diputada, en què va destacar per la defensa del feminisme i els drets humans. \r\n