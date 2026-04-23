Llegir per educar en sostenibilitat: el paper de la literatura ecocrítica

La crisi climàtica, la pèrdua de biodiversitat i l'increment de les desigualtats socials i ambientals han posat la sostenibilitat al centre de l'opinió pública. En aquest context, institucions com les Nacions Unides o l'OCDE subratllen la urgència de formar la ciutadania perquè sigui capaç d'entendre la complexitat d'aquests reptes i d'implicar-s'hi. Per això, el pensament crític esdevé una competència clau: la capacitat de revisar els valors i adoptar una mirada pròpia davant els reptes actuals.
Literatura, cultura i sostenibilitat
La literacitat ecocrítica parteix d’una idea fonamental: la literatura reflecteix patrons culturals profunds sobre la manera com les societats entenen el món. Els paisatges que descriuen els llibres, les formes de convivència entre humans i altres espècies o les representacions del territori formen part d’aquest imaginari col·lectiu. Els textos literaris ofereixen visions diverses sobre el progrés, l’ús dels recursos, les relacions entre comunitats o la convivència amb la natura. L’anàlisi d’aquestes representacions permet examinar com s’han construït determinades concepcions del desenvolupament, del medi ambient o de la justícia social.
Aquest enfocament s’alimenta de dos camps d’estudi complementaris. D’una banda, la literacitat crítica, que concep la lectura com un procés actiu d’interpretació i de diàleg amb el text. De l’altra, l’ecocrítica, que analitza les representacions del medi natural en la literatura i la seva relació amb qüestions culturals, socials i ambientals. La literacitat ecocrítica se situa en la confluència d’aquests dos camps i posa l’accent en la capacitat dels lectors per identificar i interpretar les interdependències entre humans, ecosistemes i estructures socials.
Llegir amb una perspectiva ecocrítica
L’aproximació ecocrítica a la lectura no exigeix necessàriament una activitat didàctica formal. Pot emergir tant en la lectura individual com en les converses que s’organitzen al voltant dels llibres. Algunes preguntes poden orientar aquesta aproximació interpretativa:
- Com es representa la natura en el text o en les imatges?
- Quin paper té l’espai físic en el desenvolupament de l’obra?
- Quines relacions s’estableixen entre humans, animals i entorns?
- Quins valors socials o culturals es projecten en aquestes representacions?
Aquesta mena d’interrogants poden afavorir el desenvolupament d’una consciència crítica i socioambiental, ja que conviden els lectors a observar amb més atenció les relacions entre les persones, els territoris i els ecosistemes.
El paper dels mediadors de lectura
El desenvolupament de la literacitat ecocrítica no depèn únicament de la interpretació dels textos. També està relacionat amb quines obres arriben als lectors i en quins contextos es llegeixen. En aquest procés intervenen diversos mediadors de lectura –mestres, famílies, bibliotecaris, llibreters o altres prescriptors culturals. A través de les seves recomanacions i de les converses que generen al voltant dels llibres, aquests mediadors poden facilitar que infants i joves entrin en contacte amb obres que convidin a reflexionar sobre la sostenibilitat, la convivència o la justícia social.
Ara bé, aquesta selecció no hauria de respondre únicament a criteris temàtics. La literatura infantil i juvenil no pot reduir-se a una eina instrumental al servei d’objectius educatius o socials. Les obres han de ser escollides, en primer lloc, pel seu valor literari i estètic, per la seva capacitat d’interpel·lar els lectors des de l’experiència artística. En altres paraules: per fomentar una lectura amb sensibilitat ecocrítica, cal primer garantir l’accés a literatura de qualitat.
Una biblioteca de lectures ecocrítiques
Una iniciativa recent que explora aquest enfocament és el llibre The Green Dialogues: Ecocritical Pathways to Children’s Literature in Education. El volum inclou una Biblioteca Green Dialogues, una selecció d’obres de literatura infantil i juvenil especialment acurada.
Aquestes obres aborden temes diversos com les migracions, la memòria històrica, la relació amb els animals, les desigualtats socials, el consumisme o la transformació dels paisatges. Entre els títols seleccionats, trobem en versió catalana o castellana:
Llegir per ampliar la consciència
La literacitat ecocrítica no pretén convertir cada lectura en una lliçó sobre sostenibilitat. El que proposa és aprofundir en la interpretació dels textos literaris i examinar les visions del món que aquests transmeten. En un moment en què els reptes ambientals i socials exigeixen transformacions immediates en les nostres formes de produir, consumir i relacionar-nos amb la societat i el planeta, la literatura pot contribuir a ampliar la consciència amb què infants i joves observen el món que els envolta.
Aquest article va ser publicat originalment a The Conversation. Llegiu aquí l’original.