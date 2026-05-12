La Universitat de Perpinyà (UPVD) s'ha fet enrere i mantindrà un màster d'estudis catalans al pla formatiu entre el 2027 i el 2032, així ho ha avançat Ràdio Arrels. Aquesta rectificació, arriba un mes després que es fes pública la supressió del màster d'Estudis Catalans i Transfronterers, que va topar amb el rebuig de l'Associació per a l'Ensenyament del Català (APLEC). L'entitat catalana considerava aquesta mancança "un risc" per a la llengua pròpia a la Catalunya Nord.
El màster d'Estudis Catalans i Transfronterers era dels únics estudis superiors que s'ofereixen en català dins del sistema universitari francès. La desaparició d'aquesta formació comprometia la continuïtat dels estudis superiors en català en aquest territori i havia despertat la preocupació d’entitats i associacions a Catalunya Nord. El màster del pròxim curs tornarà renovat, amb noves assignatures, i repensat "per reduir costos".
No obstant això, els alumnes que cursen el primer any de "l'antic" màster d'Estudis Catalans i Transfronterers podran acabar-lo l'any vinent. D'altra banda, però, des de l’Institut Franco-Català Transfronterer (IFCT) adverteixen que els estudiants que es vulguin matricular a primer caldrà que s’esperin al 2027 per integrar-se en el nou pla d’estudis. Durant el temps restant, la institució ha aconsellat cursar el primer any del màster de professorat en català i canviar, després, amb l'inici del nou pla d’estudis.
El nou màster, segons ha explicat el director de l'IFCT, Joan Peytaví, a Ràdio Arrels, serà "més tècnic" i compartirà assignatures amb altres especialitats de la Universitat per fer que sigui "econòmicament més viable". "El màster que coneixíem fins ara tanca per motius pressupostaris i el que ens interessava era fer-ne una reforma perquè fos més atractiu i reobrir el pla d'estudis", ha declarat al mitjà local. Es tracta d'una proposta "concertada" i que buscarà, afirmen, ampliar-ne l'abast. "Sense perdre l'essència, s'ampliarà també a altres àmbits", explica Peytaví.
El Màster d'Estudis Catalans i Transfronterers és un programa universitari clau per a la recerca i la docència en català a la Catalunya del Nord. Es tracta d'una formació especialitzada en llengua, cultura i estudis transfronterers, amb un enfocament pensat per a futurs professionals que es dedicaran a l'ensenyament del català