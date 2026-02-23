«L'Avui» celebra cinquanta anys amb una exposició al Palau Robert

El Punt Avui fa cinquanta anys i el Palau Robert de Barcelona inaugura una exposició en honor a la seva trajectòria. Des d'aquest dilluns ja es pot visitar la mostra Avui 50+. Des de 1976, notícies llengua i país, que recorre els 50 anys d'història del primer diari en català després de la dictadura franquista. Organitzada pel grup Hermes Comunicació i la Direcció General de Difusió, i comissariada pel Toni Brosa, Carles Sabaté i Jordi Panyella, la mostra compta amb fotografies, material audiovisual, documents històrics, portades emblemàtiques i fins i tot les obres realitzades per artistes com Joan Miró o Antoni Tàpies, entre molts altres. El viatge en el temps arriba fins al 2026, quan el diari ja és El Punt-Avui.
L'exposició del Palau Robert arrenca amb una anàlisi comparativa entre el 2026, on vivim en una "societat complexa" amb més de 460 mitjans a Catalunya, i el 1976, quan es va fundar el diari Avui, quan n'hi havia 34. De fet, el rotatiu cinquantenari va ser el primer en català després de la guerra civil i la dictadura franquista. La mostra es podrà visitar gratuïtament fins al 24 de maig a la sala 3.
Per a arribar a la gesta de fundar el diari, el dia de Sant Jordi del 1976, va haver de passar tota una dècada d'intents. Segons expliquen els comissaris, la primera idea va sorgir el 1966. A la mostra es recullen documents històrics, com els informes del Ministeri d'Informació de Manuel Fraga, denegant el permís per a la publicació, primer com a setmanari.
Una part important de l'exposició se centra en el llançament del mateix diari, amb imatges de gent als carrers de Barcelona, davant dels quioscos, esperant la sortida de la nova publicació en català. A més a més, es recrea com era la redacció en aquells anys setanta, amb objectes d'època.
Toni Brosa i Jordi Panyella han subratllat com la fundació del diari va ser possible gràcies a les aportacions de personalitats com el cantant Joan Manuel Serrat, que hi va posar 100.000 pessetes, però també de 34.000 ciutadans anònims que volien una premsa en català després d'anys de repressió. De fet, una de les parts finals de l'exposició se centra en l'emergència lingüística i les retallades de drets dels catalanoparlants durant els últims 50 anys.
A la mostra del Palau també s'hi pot veure una part dels originals del fons d'art de l'Avui, que formen part del Museu d'Art de Girona i del Museu d'Història de Catalunya. En formen part obres de Salvador Dalí, Antoni Tàpies o Joan Miró, entre molts altres.
El relat i els continguts de l'exposició Avui 50+ Des de 1976, notícies, llengua i país ha anat a càrrec dels periodistes del diari Toni Brosa, Carles Sabaté i Jordi Panyella; la museografia de Cristina Masferrer, i el disseny gràfic d'Albert Planas i Manel Terrón.