Pols pel poder al Gremi d'Editors

Les aigües baixen remogudes al Gremi d’Editors de Catalunya. Per primer cop des de la seva fundació, l’any de les primeres eleccions democràtiques després del franquisme, el 1977, l’entitat celebra unes eleccions disputades. Grans contra petits? Veus del món editorial ho qüestionen. Una elecció política? Tampoc ho sembla. El que sí que hi ha és una divisió entre el que ha estat l’establishment del gremi des de fa anys, amb dos noms potents del sector com Planeta i Penguin Random House, d’una banda, i un seguit de segells fins ara al marge del poder gremial, de l'altre.
Amb els estatuts a la mà, el president sortint Patrici Tixis (cap de comunicació del grup Planeta) no podia presentar-se a la reelecció. L’article 19 dels estatuts assenyala que el mandat d’un president és de quatre anys i només pot ser reelegit una vegada. Tixis va assumir la presidència gremial el 2014, quan Daniel Fernández va dimitir per assumir la presidència de la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya, i ell, com a vicepresident, el va succeir. Tres anys més tard, va ser elegit president i, quatre anys després, el desembre del 2021, reelegit. Porta, per tant, més d’onze anys en el càrrec.
Hi ha una remor de fons al Gremi d’Editors, que es va expressar en la darrera assemblea, el novembre passat. La junta directiva va presentar a votació una proposta per permetre que Tixis es presentés a un nou mandat. Una proposta que venia avalada per l’advocada de l’entitat. Però alguns dels socis s’hi van oposar. L’assemblea, amb tot, va aprovar per dos terços que pogués optar a una tercera elecció.
Segons fonts dels associats, el temor a que els socis discrepants responguessin via judicial davant el que consideraven una infracció dels estatuts va fer que al final Tixis es fes enrera. Finalment, ha estat Daniel Fernández, editor d’Edhasa i president dels gremis d’editors de l’estat, qui encapçala la candidatura més continuista. L'actual president, però, no surt d’escena: és candidat a la vicepresidència.
Aquest moviment ha fet que un sector s’hagi organitzat en una candidatura alternativa. Això no treu que tant Tixis com Fernández gaudeixin de reconeixement i prestigi entre la massa social, com és el cas del candidat de la llista alternativa, Román de Vicente. La cordialitat, però, no evita que aquests dies es visqui una veritable pugna pel poder.
Les editorials prenen partit
Amb Fernández i Tixis s’han posicionat, a banda de les grans Planeta i Penguin, segells com Edebé, Teide, Blume, Anagrama, Abacus, al costat de segells més petits com Arpa i Flamboyant. Entre els noms forts de la llista hi ha Emili Rosales, el director literari del grup 62 (ara dins del Grup Planeta) i Xavier Mallafré (Abacus), que havia estat president amb anterioritat. Amb ells també hi ha Ylia Pèrdigo (Clandestina Editorial). La llista no té color ideològic perquè aplega des de Planeta a editors de perfil molt catalanista com Jordi Ferré (Cossetània).
Daniel Fernández explica a Nació que la seva és una candidatura de "continuïtat i renovació", i la defineix en aquests termes: "És la més plural i que aplega més el ventall del que és el Gremi, que és la suma de grans i petits, i d’editorials en català i en castellà", que inclou des de Planeta i Penguin fins a petites marques com Libros del Asteroide o Flamboyant. Fernández, que és vist com un home amb capacitat de consens, subratlla els reptes que té el sector, que en el cas de l’edició en català té, a banda del vessant industrial, el component de defensa de la llengua. Tot això en un context de "setge" per l’ofensiva de les grans plataformes nord-americanes contra els drets de propietat intel·lectual.
La candidatura de Román de Vicente reuneix molts segells fins ara al marge del govern de l’entitat. No és el cas del candidat, que és el vicepresident primer sortint, i és un alt directiu reconegut que ha estat a editorials com Ediciones B o Anagrama. Amb ell hi ha noms de pes com Joan Tarrida (Galaxia Gutenberg) i segells com Fragmenta (Ignasi Moreta), Publicacions de l’Abadia de Montserrat o Milenio, el segell en castellà de la ponentina Pagès.
Román de Vicente explica a Nació que la seva proposta suposa una "renovació clara". "El 90% dels segells que reuneix no han estat mai en la gestió de l’entitat. Però tampoc som outsiders perquè jo he estat vicepresident i el número dos del nostre equip, Javier Reverté, també prové de la junta", remarca. El candidat destaca l’aposta per un gremi que doni més serveis en formació i assessorament i més suport a subsectors editorials i petites empreses esteses pel territori.
"És evident l’interès de grans editorials com Penguin i Planeta per ser a la cúpula del Gremi d’Editors", assegura un soci de l’entitat. També tothom intenta ser curós amb les persones, tot i que molts critiquen l’afany de Tixis per romandre en el càrrec, tot i que consideren també que un grup com Planeta ha de ser al nucli dur. També es critica que algun segell, com Anagrama, hagi tingut dos vocals a la junta. Les formes, com molt sovint passa en l’exercici del poder, és el que acaba trencant el bon clima. Dijous sortirem de dubtes.