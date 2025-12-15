El Gremi d’Editors preveu tancar el 2025 amb vendes de 320 milions d'euros i un creixement del 4%

El Gremi d’Editors de Catalunya preveu que l’any 2025 el sector editorial tanqui amb unes vendes de 320 milions d'euros i un creixement del 4%, una xifra aplicable a Catalunya i l'Estat, on les vendes es preveu que arribin a 1.500 milions. En el període 2019-2025 el creixement global del sector editorial ha estat del 29%, el que l’ha portat a situar-se en "xifres rècord". Aquest creixement ha estat produït per la fortalesa de la ficció i la literatura juvenil, tant en català com en castellà. Segons les dades dels indicadors d’hàbits de lectura, el 65,5% de la població llegeix llibres de forma habitual, però en el segment del públic d'entre 14 i 24 anys aquests índexs arriben al 75%.\r\n